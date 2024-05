Już 11 czerwca platforma streamingowa Max zadebiutuje w Polsce. Czym będzie się różnić od HBO Max, które zastąpi? Jakie pakiety będą dostępne w jej ramach? Jakie tytuły zostaną dodane do jej biblioteki? Wyjaśniamy.

Zgodnie z zapowiedzią Warner Bros. Discovery za nieco ponad miesiąc, dokładnie we wtorek 11 czerwca, platforma streamingowa o nazwie Max zadebiutuje w Polsce. Co warto o niej wiedzieć?

Czym Max różni się od HBO Max?

Max będzie połączniem dwóch platform - HBO Max i dostępnej m.in. w Stanach Zjednoczonych Discovery Plus. Zastąpi pierwszą z nich. To, czym będzie się od niej odróżniać, to przede wszystkim dostęp do większej ilości treści. Jego biblioteka ma być bowiem ponad dwukrotnie bogatsza od biblioteki HBO Max.

Co będzie można obejrzeć w Max?

Poza hitowymi serialami HBO, takimi jak "The Last of Us", "Sukcesja", "Ród smoka" czy "Rodzina Soprano", znaleźć tam będzie można także najnowsze hity filmowe, jak choćby "Diuna: Część Druga", "Barbie" czy "Wonka". Bibliotekę Max w najbliższych miesiącach zasilić mają także: nowa seria o Harrym Potterze, prequel "Gry o Tron" opowiadający o losach błędnego rycerza zwanego Ser Duncanem Wysokim i jego młodego giermka, nowy serial powiązany z bohaterami "Teorii wielkiego podrywu" czy wreszcie produkcja "Dune: Prophecy" przybliżająca funkcjonowanie zakonu Bene Gesserit fanom serii "Kroniki Diuny" autorstwa Franka Herberta i jej filmowych adaptacji.

W sierpniu pojawi się tam też drugi sezon serialu "Odwilż". Poza nim użytkownicy zyskają dostęp do innych polskich produkcji, takich jak "Szadź", "Ślepnąc od świateł", "Wataha" czy seria o Chyłce.

Drugi sezon "Rodu smoka" już w czerwcu Theo Whitman/HBO

W Max dostępne będą także rozmaite produkcje dokumentalne. Jeszcze w tym roku w serwisie zadebiutują "Król Zanzibaru", "Łowcy skór" i "Hope" Martyny Wojciechowskiej. Pierwszy z nich opowiada o Wojciechu Żabińskim, założycielu sieci hoteli Pili Pili na Zanzibarze, który na łączną kwotę 7 mln zł oszukał ponad 250 osób. Drugi wraca do wstrząsających wydarzeń, które rozegrały się w Łodzi w połowie lat dziewięćdziesiątych. Pracownicy tamtejszego pogotowia doprowadzili wówczas do śmierci ponad tysiąca pacjentów. Ostatni opowie o szokującym procederze oskarżania niewinnych nigeryjskich dzieci o czary.

Zgodnie z zapowiedziami Max ma również zaoferować dostęp do licznych programów rozrywkowych, transmisji wydarzeń sportowych (w tym pełnej relacji z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu) i bogatej oferty kanałów na żywo. Na te ostatnie mają składać się zarówno stacje informacyjne, jak i rozrywkowe czy tematyczne. Dostępne będą m.in.: CNN, TVN, TVN24, Eurosport 1, Eurosport 2, TVN 7, TTV, METRO, TVN Style, TVN Turbo, HGTV, Travel Channel, Food Network, Animal Planet, Cartoon Network, TLC, Discovery Channel, Discovery Science czy DTX

Ile będzie kosztować Max?

Jak dotąd Warner Bros. Discovery nie podało jeszcze, ile przyjdzie zapłacić za subskrypcję Max w Polsce. Aktualnie firma przekonuje jedynie, że ceny będą atrakcyjne. Informacje na temat ich dokładnej wysokości mają zostać udostępnione bliżej premiery platformy.

Jakie pakiety będzie można wykupić na Max?

Max zaoferuje użytkownikom w Polsce trzy różne pakiety, tj. Podstawowy, Standardowy i Premium. Pierwszy z nich będzie umożliwiać korzystanie z serwisu w jakości Full HD 1080p na maksymalnie dwóch urządzeniach jednocześnie. W jego wypadku podczas oglądania treści trzeba będzie jednak liczyć się z obecnością reklam.

Możliwość oglądania ulubionych filmów i seriali bez reklam zapewni pakiet Standardowy. Umożliwi on także pobranie do 30 tytułów do oglądania offline. Pakiet Premium ma gwarantować możliwość korzystania z serwisu na nawet czterech urządzeniach jednocześnie. W jego ramach wybrane treści będzie można konsumować w jakości Full HD lub 4K z dźwiękiem Dolby Atmos. Pozwoli on też na zapisanie aż 100 tytułów do oglądania offline.

Wszyscy użytkownicy platformy zyskają dostęp do kanału TVN oraz relacji z igrzysk olimpijskich. Stacje HBO, HBO 2 oraz HBO 3 będą częścią oferty pakietów Standard i Premium. Niezależnie od posiadanego pakietu użytkownicy będą także mogli dokupić dodatkowy dostęp do kolejnych 25 kanałów, w tym CNN, Eurosport czy Discovery Channel.

Transmisje z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu dostępne będą w serwisie Max Getty Images

Czy subskrybenci HBO Max będą korzystać z Max?

Dotychczasowi użytkownicy HBO Max będą mieli dostęp do Max. Zachowają swoje wcześniejsze profile, historię oglądania i tytuły w sekcjach "kontynuuj oglądanie" i "moja lista".

Dokładne informacje o dostępie do serwisu Max użytkownicy HBO Max otrzymają w bezpośredniej korespondencji na adresy e-mail, których używają, logując się na platformę lub za pośrednictwem dostawców subskrypcji - zapowiada Max.

Właścicielem Max jest Warner Bros. Discovery, do którego należą również stacje TVN, TVN24 i portal TVN24.pl.

Autorka/Autor:jdw//mro

Źródło: TVN24.pl