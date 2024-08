czytaj dalej

- Jeżeli panowie są niewinni, no to nie mają się czego bać. Jeżeli są niewinni, jeżeli nie popełnili żadnych przestępstw, niech to wyjaśnią - mówiła posłanka Lewicy Anita Kucharska-Dziedzic, komentując nieprawidłowości w RARS i zarzuty dla byłego prezesa agencji Michała K. i Pawła Szopy. - Chodziło o pokazówkę - stwierdził z kolei były premier Mateusz Morawiecki, broniąc K. - To człowiek o ogromnych zasługach - mówił.