Oscarowy hit, tajemnice Atlantydy i świetny polski serial. Co nowego na platformie Max 

czytaj dalej

Pracujemy nad tym, aby nie doszło do eskalacji, nie doszło do prowokacji, nie doszło do działań, które mogłyby nas w jakikolwiek sposób oddalić od zawarcia tej umowy - oświadczył amerykański sekretarz stanu Antony Blinken w Jerozolimie. Jego zdaniem propozycja porozumienia, z którą wyszło USA, to "prawdopodobnie najlepsza, a być może ostatnia szansa" na zawieszenie broni w Strefie Gazy i uwolnienie zakładników.