"Świat będzie za tobą tęsknić", "wszyscy go kochaliśmy", "za wcześnie"

Przyjaciele i koledzy z planu wspominają zmarłego aktora Matthew Perry'ego, zgodnie zwracając uwagę na jego talent i humor. "Jesteś częścią amerykańskiej kultury i będziesz żyć wiecznie" - napisał Michael Rapaport, epizodyczny aktor "Przyjaciół". "54 lata to za wcześnie, by odchodzić" - napisała Yvette Nicole Brown, która wystąpiła z Perrym w serialu "Dziwna para".

"Wpływ jego geniuszu komediowego był odczuwalny na całym świecie, a jego dziedzictwo pozostanie w sercach wielu osób. To bolesny dzień, przesyłamy wyrazy współczucia jego rodzinie, bliskim i wszystkim oddanym fanom" - dodano.

"Co za strata. Świat będzie za tobą tęsknić" - podkreśliła.

Aktorka Selma Blair przyznała, że Perry był jej najstarszym przyjacielem. "Wszyscy go kochaliśmy, a ja szczególnie. Każdego dnia. Kochałam go bezwarunkowo. A on mnie" - zaznaczyła. "Jestem załamana, mam złamane serce. Słodkich snów, Matty. Słodkich snów" - dodała.