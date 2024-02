Gościem trzeciego odcinka "Autentycznych" był Michał "Mata" Matczak. Raper odpowiadał na pytania osób w spektrum autyzmu, zrobił duże wrażenie nie tylko na uczestnikach programu, ale i na widzach. "Autentycznych" można oglądać w Playerze.

"Dlaczego chcesz być prezydentem w 2040 roku?", "Czy pamiętasz, jak w nietypowy sposób poderwałeś dziewczynę?", "Czy planujesz wydać pytę z kolędami?" - pytania, jakie usłyszał Mata w "Autentycznych" były czasami tak samo zaskakujące jak jego odpowiedzi. Raper odpowiedział na wszystkie. Po programie w sieci pojawiły się komentarze. "Jestem pod wielkim wrażeniem", "Świetny chłopak. Inteligentny, kulturalny, dowcipny i megazdolny", "Oby więcej takich programów z takimi ludźmi" - pisali widzowie. ZOBACZ TEŻ: Kim jest Mata? W "Dzień Dobry TVN" wrażeniami po rozmowie z Matą dzieli się też uczestnicy "Autentycznych". O tym, że raper jest osobą w spektrum autyzmu, dowiedzieli się podczas nagrania. Nie kryli szoku. - Powiedziałem sobie: "on jest nasz". Bardzo mnie to ucieszyło - mówił Bartek Jakubowski. - Człowiek bardzo autentyczny i spontaniczny. (...) wyznacza swój własny styl, robi to często w sposób bardzo brawurowy. Jego słownictwo, które się przewija w "Patointeligencji" też mnie bardzo zdumiało, ale słucham tego w zasadzie codziennie - deklarował Jerzy Kamiński, który pracuje jako nauczyciel. - Okazał się taką osobą, która ma dystans do siebie, bardzo lubię takich ludzi - dodała Natalia Wiśniewska.

Mata w "Autentycznych"

- Bardzo dawno nie udzielałem wywiadów. Ogólnie nie lubię bardzo wywiadów, bo jakoś się stresuję, ale dlatego właśnie to zrobiłem, bo lubię wychodzić ze swojej strefy komfortu. I uznałem, że to będzie ciekawsze niż taki klasyczny wywiad. I w sumie mniej stresujące. I jak na razie tak jest, więc fajnie - zaczął Mata. W "Autentycznych" opowiedział m.in., jak to się stało, że dostał diagnozę osoby w spektrum. Przyznał, że ludzie od wielu lat mu mówili, że "jest autystyczny czy akustyczny". Najpierw jednak postanowił sprawdzić, czy ma ADHD. - Dowiedziałem się, że [psychiatra] nie jest mi w stanie stwierdzić ADHD, dlatego, że paliłem marihuanę w tamtym czasie, ale za to (...) powiedział, że jestem w spektrum autyzmu. Zaczęło dużo rzeczy mieć sens, że tak to ujmę - przyznał. Na pytanie, co by powiedział sobie młodszemu, nie odpowiedział od razu. Poprosił o czas do namysłu. Na koniec programu stwierdził: - Powiedziałbym: zdiagnozuj się na spektrum wcześniej. Będziesz wcześniej wiedział, że to jest OK być takim, jaki jesteś. I nie będziesz miał tych stresujących sytuacji, że nie wiesz, czemu się czujesz tak a nie inaczej.

"Autentyczni", Michał "Mata" Matczak Bartosz Krupa

Mata o religii

- W podstawówce byłem osobą silnie wierzącą. Do tego stopnia, że chodziłem codziennie po szkole do kościoła. Czułem obecność Boga i byłem pewien na tysiąc procent, że Bóg jest ze mną. Potem zacząłem gdzieś to gubić. Z wielu powodów. Wydaje mi się, że zacząłem dostrzegać bardziej zło w świecie, zacząłem widzieć to zło w instytucjach kościelnych, z którymi byłem powiązany - mówił Mata. Kilka miesięcy temu stwierdził, że mroczny okres życia ma już za sobą. - Uznałem, że chcę się przywrócić blisko [do Boga], więc nagrałem płytę "Serce". (...) Z mojej strony to była próba zredefiniowania tych wszystkich wartości. Tej esencji, tej miłości, jaką jest chrześcijaństwo, Jezus i nazwanie tego na nowo i odnalezienie tego w sobie - wyznał. Dodał, że płyta "pozwoliła mu się nawrócić".

