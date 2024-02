Mata gościem w programie "Autentyczni". O spektrum autyzmu mówi: to moja supermoc 

Zapytany o to, czy miał wcześniej do czynienia z osobami w spektrum czy osobami ze spektrum i niepełnosprawnościami sprzężonymi, Mata przyznał, że nie tylko "przyjaźni się z paroma tego typu osobami", ale też "sam jest tego typu osobą".

Mata gościem trzeciego odcinka "Autentycznych"

Poproszony o wskazanie, czym dla niego jest spektrum autyzmu, raper określił je mianem "systemu oprogramowania, który wgrany jest w różne głowy, w tym w moją". - To jest coś, co pozwala mi tworzyć, przeżywać świat na swój sposób. Wydaje mi się, że to taka moja supermoc - kontynuował. Jan Gawroński, który rozmawiał na planie "Autentycznych" z 23-letnim muzykiem, na co dzień angażuje się w działania z zakresu samorzecznictwa (działalność polegająca na tym, że osoba, która zmaga się z problemem dotykającym też innych ludzi, np. niepełnosprawnością, mówi o nim publicznie, by przybliżyć go społeczeństwu - red.). Pełni też funkcję społecznego zastępcy Rzecznika Praw Dziecka.