"MasterChef Nastolatki". Jaką jurorką będzie specjalistka od remontów?  

Trwają zdjęcia do "MasterChef Nastolatki", pierwszego programu dla młodych kucharzy w wieku 13-17 lat, który zobaczymy na antenie TVN już wiosną. Do wygrania 35 tysięcy złotych. W jury zobaczymy Michela Morana, Tomasza Jakubiaka i Dorotę Szelągowską. Jaką jurorką będzie specjalistka od remontów?

Dorota Szelągowska znana jest widzom TVN przede wszystkim z programów wnętrzarskich: "Totalne remonty Szelągowskiej", "Tu jest pięknie", "Dorota Was urządzi" czy "Domowe rewolucje". - Znacie mnie jako dziennikarkę i projektantkę wnętrz, ale mało kto wie, że ja gotuję! I to gotuję od szóstego roku życia - zapewnia. W "MasterChef Nastolatki" zasiądzie w jury obok Michela Morana i Tomasza Jakubiaka. Żartuje, że czuje się przy nich kuchcikiem, który "będzie trochę na zmywaku". - Oczywiście moja wiedza nie może się równać ani z wiedzą Michela, ani z wiedzą Tomka. Ale postaram się wesprzeć młodych ludzi, postaram się dać im wskazówki. A poza tym uważam, że najważniejszą rzeczą w każdej ocenie, nieważne czy chodzi o sztukę, czy o danie, to jest nasz smak – zapowiada Szelągowska. CZYTAJ TEŻ: Wyjątkowy odcinek programu Szelągowskiej. Remont w szpitalu

Rozwiń

Martyna Wojciechowska w "MasterChef Nastolatki"

Szelągowska oprócz programów wnętrzarskich prowadziła też "Wszystkiego słodkiego" na antenie TVN, w którym widzowie mogli poznać przepisy na ciasta i desery oraz inspiracje na ich dekoracje. W 2022 roku z dziennikarką kulinarną Gosią Molską wydała e-book "Nieznośna lekkość jedzenia" z wegetariańskimi przepisami. Wcześniej obie przez trzy miesiące gotowały dla uchodźców na granicy polsko-ukraińskiej. "To niezwykle mocne i potrzebne doświadczenie bardzo nas zbliżyło, a późniejsze wyjazdy z konwojami humanitarnymi do Ukrainy pokazało nam, że razem możemy wiele. Obie kochamy gotować i godziny spędzane w kuchni to dla nas relaks", wspominała Molska.

"MasterChef Nastolatki" to program, w którym swoje talenty kulinarne zaprezentują młodzi ludzie w wieku 13-17 lat. Najlepszy lub najlepsza z nich wygrają 35 tysięcy złotych. Oprócz Doroty Szelągowskiej, Michela Morana i Tomasza Jakubiaka zobaczymy w nim Michała Korkosza. Influencer kulinarny, twórca bloga "Rozkoszny", autor książek kulinarnych, którego przepisy podbiły TikToka, Instagram i YouTube'a, będzie prowadzącym show. Do spotkania z jurorami kandydatów do tytułu "Masterchefa Nastolatki" gościnnie przygotowywać będzie Martyna Wojciechowska.

"MasterChef Nastolatki", Martyna Wojciechowska x-news

- Myślę, że każdy z nas będzie miał swoje miejsce w tym programie. To jest program o tyle ważny, że jest dla nastolatków. Nastolatkowie... to jest w ogóle fenomenalny wiek. To jest też trudny czas dla każdego i rodzica, i dzieciaka. Wszyscy pamiętamy, jak sami byliśmy nastolatkami. Myślę, że to będzie naprawdę feeria wzruszeń i pięknych historii, które pokażemy - zapewnia Szelągowska w cozatydzien.tvn.pl.

Autor:joan//mro

Źródło: TVN24