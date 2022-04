Mastercard Off Camera 2022. Co warto wiedzieć o 15. edycji festiwalu

Jubileuszowa 15. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera w Krakowie odbędzie się w dniach 29 kwietnia - 8 maja. W programie znalazły się seanse filmowe nie tylko w najbardziej urokliwych salach kinowych małopolskiej stolicy, ale również w różnych jej zakątkach. Ponadto zaplanowano spotkania z filmowczyniami i filmowcami, warsztaty i koncerty. Po raz drugi serwis Player.pl objął patronatem tytularnym cykl wydarzeń wokół seriali Player SerialCon. Prezentujemy wszystko, co warto wiedzieć przed wielkim świętem kina niezależnego.

Już po raz piętnasty Kraków zamieni się w stolicę kina niezależnego. 29 kwietnia ruszy Mastercard Off Camera - jeden z największych festiwali kina niezależnego w naszej części Europy. Po dwóch latach przerwy - związanych z pandemią COVID-19 - organizatorzy festiwalu zapraszają na filmową majówkę. I zapowiadają, że jubileuszowa edycja odbędzie się w wyjątkowym stylu. Seanse filmowe odbędą się nie tylko w najbardziej urokliwych salach kinowych stolicy Małopolski, ale również powrócą kina plenerowe w najróżniejszych zakątkach miasta. Wychodząc naprzeciw miłośnikom kina niezależnego, część repertuaru festiwalowego będzie dostępna w platformie Player.pl.

Mastercard Off Camera 2022 - Konkurs Główny

Najważniejszą częścią festiwalowego programu są tradycyjnie dwa konkursy. Pierwszy z nich to Konkurs Główny "Wytyczanie Drogi", do którego zakwalifikowano dziesięć pierwszych bądź drugich filmów fabularnych reżyserek i reżyserów z najróżniejszych zakątków świata. Polską kinematografię reprezentuje pełnometrażowy debiut fabularny Aleksandry Terpińskiej "Inni ludzie" na podstawie prozy Doroty Masłowskiej. W tym roku o Krakowską Nagrodę Filmową powalczy pięć filmów wyreżyserowanych przez kobiety i tyle samo autorstwa mężczyzn. Poza filmem Terpińskiej, w Konkursie Głównym "Wytyczanie Drogi" znalazły się: "Beautiful Beings" (reż. Guðmundur Arnar Guðmundsson), "Between Two Dawns" (reż. Selman Nacar), "Hard Shell, Soft Shell" (reż. Emma Benestan) "Inventory" (reż. Darko Sinko, 2021), "Josephine" (reż. Javier Marco), "Miss Viborg" (reż. Marianne Blicher), "The Falconer" (reż. Adam Sjöberg, Seanne Winslow), "The Staffroom" (reż. Sonja Tarokić) oraz "True Things" (reż. Harry Wootliff).

Stałą tradycją konkursu jest to, że trzyosobowemu jury przewodniczy polski filmowiec bądź filmowczyni z międzynarodowym uznaniem. W tym roku jury obradować będzie pod kierownictwem Wojciecha Smarzowskiego. Obok niego zasiądą laureaci Oscarów: scenografka Anna Pinnock oraz producent David Parfitt. Pinnock doceniona została przez Amerykańską Akademię Filmową w 2015 roku za scenografię do filmu Wesa Andersona "Grand Budapest Hotel". Ponadto była pięciokrotnie nominowana do Oscara, między innymi za scenografię do filmów "Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć" Davida Yatesa oraz "Życie Pi" Anga Lee. Parfitt natomiast doceniony został Oscarem w kategorii najlepszy film w 1999 roku za "Zakochanego Szekspira" w reżyserii Johna Maddena. W 2021 roku w tej samej kategorii nominowany był dramat "Ojciec" Floriana Zellera, którego Parfitt był współproducentem.

Mastercard Off Camera 2022 - Konkurs Polskich Filmów Fabularnych

Drugi festiwalowy laur przyznany zostanie w ramach Konkursu Polskich Filmów Fabularnych. Szansę na Nagrodę dFlights mają twórcy dziesięciu najciekawszych - zdaniem organizatorów festiwalu - polskich filmów fabularnych ostatniego roku.

Do konkursu zakwalifikowano: "Bo we mnie jest seks" Katarzyny Klimkiewicz, "Fucking Bornholm" Anny Kazejak, "Magdalena" Filipa Gieldona, "Piosenki o miłości" Tomasza Habowskiego, "Powrót do tamtych dni" Konrada Aksinowicza, "Sonata" Bartosza Blaschkego, "Teściowie" Jakuba Michalczuka, "Wiarołom" Piotra Złotowicza, "Zupa nic" Kingi Dębskiej oraz "Żeby nie było śladów" Jana P. Matuszyńskiego. O tym, do kogo trafi nagroda warta 100 tysięcy złotych, zdecyduje trzyosobowe międzynarodowe jury.

Mastercard Off Camera 2022. Uroczysta premiera nowego filmu Małgorzaty Szumowskiej

W czasie uroczystej gali otwarcia festiwalu odbędzie się europejska premiera amerykańskiej produkcji "Infinite Storm" w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Jest to drugi anglojęzyczny film w karierze polskiej reżyserki. Współreżyserem jest Michał Englert, odpowiedzialny za zdjęcia do filmu. Główną rolę zagrała dwukrotnie nominowana do Oscara Naomi Watts.

Scenariusz autorstwa Joshuy Rollinsa powstał na podstawie doświadczeń pielęgniarki i przewodniczki górskiej Pam Bales, która postanowiła zdobyć szczyt Góry Waszyngtona - najwyższy szczyt w Górach Białych, będących częścią Appalachów Północnych. Góra Waszyngtona słynie z regularnie rejestrowanych rekordowych prędkości wiatru, przekraczających 300 km/h, co czyni ją bardzo niebezpieczną do wspinaczki.

Bales w związku z pogarszającymi się warunkami atmosferycznymi postanowiła przerwać swoją wędrówkę na szczyt. W pewnym momencie, gdy zobaczyła na śniegu ślady stóp, ruszyła na poszukiwania osoby, która ewentualnie potrzebuje jej pomocy. Film Szumowskiej to opowieść o odwadze, ryzyku i mierzeniu się z demonami przeszłości, które pojawiają się w skrajnych sytuacjach.

Mastercard Off Camera 2022. Player SerialCon

Po raz drugi serwis Player.pl został patronem tytularnym SerialConu - największego w Polsce cyklicznego wydarzenia, w całości poświęconemu serialom. Tegoroczna edycja Player SerialCon odbędzie się pod hasłem "Przekraczanie granic". Jak zapowiadają organizatorzy, wydarzenie skupione zostanie różnie rozumianym granicom: gatunkowym, obyczajowym, geograficznym oraz tymi, związanymi z rolami społecznymi. Od 30 kwietnia do 3 maja odbędą się nie tylko kinowe pokazy premierowych odcinków popularnych seriali, ale także spotkania z ich twórcami, gwiazdami oraz rozmowy z podcasterami i blogerami. Podczas wydarzenia będzie można wziąć udział w spotkaniu z Kat Butterfield i Danem Audrittem, brytyjskimi scenarzystami współpracującymi z Netflixem, Comedy Central, Disney+ i ITV.

W trakcie tegorocznego Player SerialConu widzowie zobaczą premierowo produkcje Player Original: czwarty sezon "Kontroli" oraz pierwszy odcinek drugiego sezonu "Nieobecnych", a także pierwsze odcinki seriali "Powrót" (CANAL+) oraz "Odwilż" (HBO).

Wychodząc na przeciw wyzwaniom naszych czasów, w Playerze będzie można obejrzeć filmy Konkursu Głównego oraz z sekcji "Amerykańscy Niezależni".

W programie festiwalu znalazło się kilka dobrze znanych już sekcji filmowych: "Amerykańscy Niezależni" czy "Festiwalowe Hity". Nie zabraknie też nowości: "Nieoczekiwane Przymierza", "Przyszłość Jest Teraz" czy "W Zdrowym Ciele Zdrowy Duch?".

Międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego Mastercard Off Camera odbędzie się w Krakowie w dniach 29.04-08.05.2022.

