Mastercard Off Camera 2021. Krakowskie święto kina niezależnego dostępne również w Playerze

Mastercard Off Camera 2021 to największe święto kina niezależnego w Polsce. Przez kolejne 10 dni na fanów kina czeka około 100 filmów z najróżniejszych zakątków świata, a będzie można je oglądać w kinach, w plenerze oraz w serwisie Player.

14. Mastercard Off Camera, czyli międzynarodowy Festiwal Kina Niezależnego w Krakowie, to coroczne święto filmu. Przez dziesięć dni odbędzie się ponad 300 projekcji około 100 filmów. Jak co roku, do Krakowa zaproszono najciekawszych przedstawicieli niezależnej kinematografii z różnych krańców świata.

Najważniejszymi punktami festiwalu są konkursy. Konkurs "Wytyczanie Drogi" to rywalizacja dziesięciu międzynarodowych produkcji, które walczyć będą o Krakowską Nagrodę filmową w wysokości 25 tysięcy dolarów. O tym, do kogo ona trafi zdecyduje jury pod przewodnictwem polskiego reżysera Tomasza Wasilewskiego. U jego boku zasiądą projektantka kostiumów "Gry o tron" Gemma Jackson i producentka Lee Magiday. Polskim akcentem w konkursie jest film "Sweat" Magnusa von Horna, który znalazł się w ubiegłorocznej oficjalnej selekcji Festiwalu Filmowego w Cannes.

W walce o Nagrodę Dominika Kulczyk Productions, wartą 100 tys. złotych, stanie 10 polskich filmów. Są to:"Magnezja" Macieja Bochniaka, "Amatorzy" Iwony Siekierzyńskiej, "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" Jana Holoubka, "Moje wspaniałe życie" Łukasza Grzegorzka, "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" Mateusza Rakowicza, "Ostatni komers" Dawida Nickela, "Biały potok" Michała Grzybowskiego, "Czarna owca" Aleksandra Pietrzaka, "Hura, wciąż żyjemy!" Agnieszki Polskiej, "Każdy ma swoje lato" Tomasza Jurkiewicza i "Jakoś to będzie" Sylwestra Jakimowa.

Mastercard Off Camera 2021 - sprawdzone punkty programu

W programie znalazło się kilka sprawdzonych cykli, jak "Panorama", "Amerykańscy Niezależni" czy "Festiwalowe Hity".

- "Festiwalowe Hity" to przekrój najciekawszych rzeczy, pokazywanych na dużych, międzynarodowych festiwalach, które mieliśmy okazję odwiedzić. Będzie można zatem zobaczyć filmy z Cannes, Wenecji, Berlina i Rotterdamu - podkreślił podczas piątkowej konferencji prasowej Jakub Armata, reprezentujący dział programowy imprezy. Kolejną sekcją są "Amerykańscy Niezależni". - Stany Zjednoczone - i historycznie, i współcześnie - to mekka kina niezależnego. Tam bowiem powstaje najwięcej takich produkcji i wyznaczają one trend dla tego, co dzieje się na świecie, dlatego uznaliśmy, że warto tym filmom przeglądać się w osobnej sekcji - ocenił Armata.

Mastercard Off Camera 2021 - nowe sekcje

Wśród nowych sekcji znalazła się "Miłość na mózgu", w której goście będą mogli spotkać się z melodramatem. - Podczas każdej edycji staramy się wziąć jeden klasyczny gatunek filmowy i zobaczyć, co dzisiaj się z nim dzieje, jak się zmienia i ewoluuje. W tym roku padło na gatunek związany z tematem miłości - powiedział Armata. Kolejne produkcje zgrupowane zostały w sekcji pod szyldem "Wolność, równość, solidarność", a będzie w nich można zobaczyć, jak ocenił Armata, dzieła będące "wyrazem buntu i niezgody na to, jak traktuje się dzisiaj mniejszości, w bardzo różnych kontekstach". Natomiast w sekcji "Kryzys niejedno ma imię" twórcy i goście spojrzą na zagadnienie z perspektywy ekologii, zachodzących zmian klimatycznych i faktu, że planeta zmienia się w sposób niezaprzeczalny. W odległe, a zarazem bliskie klimaty przeniesie ich natomiast sekcja "Nordyckie horyzonty", w których przyjrzą się, co dzieje w kinematografii krajów, których produkcje w ostatnich latach coraz liczniej goszczą na międzynarodowych festiwalach. Do rywalizacji przystąpią też rodzime produkcje. Najciekawsze wśród tych, które pojawiły się minionego roku, zmierzą się ze sobą w Konkursie Polskich Filmów Fabularnych. Konkurować będą one o wartą 100 tys. zł Nagrodę Dominika Kulczyk Productions.

Mastercard Off Camera 2021. Alicja Myśliwiec o tegorocznej edycji TVN24

Mastercard Off Camera 2021 - spotkania z filmowcami

Off Camera to nie tylko pokazy autorskich filmów z całego świata, ale też rozmowy i spotkania - w końcu bezpośrednie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się Yngvild Sve Flikke, Yanina Sulima, Vanja Vascarac, Evangelo Kioussis, Ryan Andrew Hooper, Magnus von Horn, Arab Nasser, Ana Rocha de Sousa, Athina Theodosjadu i Jeremy Hersh. Przyjadą też m.in. Rafał Zawierucha, Julia Wyszyńska, Dawid Nickel, Zofia Wichłacz, Łukasz Orbitowski i inni. Dyrektor Szymon Miszczak ocenił, że ostatnie dwa lata, tak ciężkie dla branży, przyniosły sporo problemów także organizatorom krakowskiej imprezy. - Dla nas to szczególnie trudny czas, dlatego, że na samym początku roku zastanawialiśmy się, kiedy zorganizować festiwal. Nie tworzy się go bowiem przez miesiąc czy dwa, tylko pół roku, a nawet do dziewięciu miesięcy. Udało się wybrać datę wrześniową, z czego bardzo się cieszę - powiedział. Festiwalowe filmy i produkcje będzie można oglądać w Krakowie i w serwisie Player od 3 do 12 września. Goście będą mogli zobaczyć produkcje także w kinach plenerowych, m.in. na placu Szczepańskim i placu Wolnica.

