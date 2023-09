Martyna Wojciechowska zaprasza szkoły do współpracy. "Nauka asertywności, radzenie sobie z lękiem" 

W Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich w Warszawie trwa wystawa zdjęć "Młode Głowy", która jest częścią kampanii Fundacji Unaweza "Otwarcie o zdrowiu psychicznym". "Wystawa czeka na Was do 30 września. Jeśli wpadniecie w niedzielę, to możecie liczyć na towarzystwo pięknej muzyki z odbywającego się obok Koncertu Chopinowskiego" - zachęca Martyna Wojciechowska na Instagramie. Przy okazji przypomniała o programie profilaktycznym dla szkół.

W kwietniu Fundacja Unaweza Martyny Wojciechowskiej opublikowała raport "Młode Głowy". Powstał na podstawie badania, w którym wzięło udział 184 tys. uczniów w wieku 10-19 lat. Wnioski są przerażające. Co trzeci młody człowiek w Polsce ma podejrzenie depresji. Czterech na dziesięciu myślało o odebraniu sobie życia, a co dziesiąty ma za sobą próbę samobójczą. "Daliśmy młodym głos, a teraz na podstawie tego, co usłyszeliśmy, robimy program dla szkół", mówi prowadząca "Kobiety na krańcu świata". Szkoły, które zgłoszą się do programu "Godzina dla Młodych Głów" (może to zrobić dyrektor, ale też psycholog, pedagog czy nauczyciel za jego zgodą) będą dostawać mailem materiały edukacyjne - scenariusz do przeprowadzenia z uczniami ośmiu lekcji w trakcie ośmiu miesięcy. W programie m.in. nauka asertywności, rozwiązywania konfliktów czy radzenia sobie z lękiem. Program jest bezpłatny. Więcej informacji na mlodeglowy.pl. CZYTAJ TEŻ: Dzieci uwięzione między naszym "zawsze tak było" a "kiedyś tego nie było". Są bardzo nieszczęśliwe

Co w Galerii Plenerowej w Łazienkach

"Nie ma dzisiaj ważniejszego i pilniejszego tematu niż zdrowie psychiczne" - przekonuje Wojciechowska. Wystawa w Galerii Plenerowej Łazienek Królewskich ma o tym przypomnieć. Na ogrodzeniu wzdłuż Traktu Królewskiego zawisły zdjęcia 12 młodych osób, które wzięły udział w kampanii Fundacji Unaweza. Są to: Zofia Jakubowicz-Prokop, Wiktoria Głowienkowska, Weronika Snoch, Łukasz Bogusławski, Krysia Piątkowska, Konrad Braciak, Kajetan Wolas, Justyna Suchanek, Dominik Kuc, Angelika Friedrich, Aleksandra Florkowska, Agnieszka Bartoszewska. "Świetne zdjęcia Marty Wojtal i świetna idea. Młodzi ludzie, którzy dzielą się doświadczeniem, czasami niełatwym, po to, żeby oswajać mówienie o zdrowiu psychicznym" - mówi Wojciechowska.

Wojciechowska o córce Marysi

Wojciechowska zajęła się problemem zdrowia psychicznego młodych ludzi dzięki 15-letniej córce Marysi. "Dwa lata temu moja wówczas 13-letnia córka odebrała telefon od osoby z jej otoczenia, która chciała popełnić samobójstwo. I postanowiła z mojej córki uczynić swoją powiernicę", mówiła dziennikarka w "Newsweeku". "Dla nas obu był to moment głębokiego wstrząsu, trzeba było działać natychmiast. Na szczęście to konkretne dziecko zostało uratowane, ale miałam okazję przekonać się osobiście, jak działa, a raczej jak bardzo w Polsce nie działa system". Historia zainspirowała Wojciechowską do przeprowadzenia kampanii "Otwarcie o zdrowiu psychicznym". Wyniki raportu Fundacja Unaweza opublikowała 17 kwietnia, w dniu 15. urodzin Marysi. CZYTAJ TEŻ: Wojciechowska o wakacjach bez córki i dobrych książkach. "To lektura obowiązkowa, nie tylko na wakacje"

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Autor:joan//mro

Źródło: Instagram, mlodeglowy.pl, "Newsweek"