Martyna Wojciechowska o adoptowanej córce: jest dumną studentką prawa

"Napadli ją we własnym domu i maczetą odrąbali jej rękę. Gdyby nie sąsiedzi, którzy zabrali ją do szpitala, pewnie by umarła" - napisała Martyna Wojciechowska na Instagramie o swoje adoptowanej córce, 22-letniej Kabuli. Z okazji Międzynarodowego Dnia Świadomości na temat Albinizmu przypomniała jej historię.

Kim jest Kabula?

Kabula zainspirowała podróżniczkę do założenia Fundacji Unaweza ("unaweza" w języku suahili oznacza "możesz"), która zajmuje się m.in. pomocą ludziom cierpiącym na albinizm. "Współfinansowaliśmy budowę domu dla dzieci z albinizmem w Tanzanii. Wsparliśmy Stowarzyszenie Misji Afrykańskich również sfinansowaniem biblioteki i sali multimedialnej. Ostatnio w domu w Tanzanii powstała też wielofunkcyjna sala edukacyjno-integracyjna. Mamy nadzieję, że będzie to most łączący naszych Podopiecznych i lokalną społeczność", wylicza Wojciechowska.

Co to jest albinizm?

Albinizm jest rzadkim genetycznym schorzeniem, które dotyka ludzi na całym świecie, bez względu na pochodzenie etniczne czy płeć. Najczęściej charakteryzuje się brakiem pigmentu we włosach, skórze i tęczówce oka, co powoduje nadwrażliwość na światło słoneczne. Według danych organizacji pozarządowej Under the Same Sun, w Europie i Ameryce Północnej na albinizm choruje 1 osoba na 20 tys. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że w Afryce Subsaharyjskiej to 1 osoba na 5-15 tys. W niektórych wierzeniach afrykańskich uważa się ludzi z albinizmem za wcielenia duchów zmarłych. Panuje też przesąd (głównie we wschodniej Afryce), że ich części ciała mają magiczną moc, dlatego wykorzystuje się je do robienia amuletów czy eliksirów.