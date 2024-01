"Nigdy nie myślałam, że znajdę się obok Rihanny czy Taylor Swift"

Wojciechowska na liście "Forbes Women"

Martyna Wojciechowska wśród "50 Śmiałych 2023"

Wojciechowska została też wyróżniona przez "Wysokie Obcasy" i trafiła na listę "50 Śmiałych 2023" - kobiet, które swoim zaangażowaniem wywarły w ciągu minionego roku wpływ na sytuację społeczną i ekonomiczną Polski. Redakcja doceniła ją za budowę pierwszego w Polsce domu dla nastoletnich matek. Prowadzona przez Wojciechowską fundacja Unaweza zaangażowała się w projekt zainicjowany przez fundację Po Drugie stworzoną przez Agnieszkę Sikorę. "W naszym kraju istnieją domy dla samotnych matek, ale wciąż brakuje miejsc dla nastoletnich usamodzielniających się mam i ich pociech. Chcemy, aby otrzymały wsparcie w dorastaniu do najtrudniejszej roli w życiu, czyli bycia matką. Głęboko wierzymy, że będzie to wyjątkowe miejsce, bezpieczny dom, przystań i szansa na lepsze życie. To ma być DOM, nie ­placówka!”, przekonuje Wojciechowska na Instagramie. Zachęca do śledzenia postępów budowy w mediach społecznościowych fundacji Unaweza i Po Drugie. "Dom jest budowany na warszawskim Ursynowie. Zamieszka w nim sześć nastoletnich mam z dziećmi. Każda będzie miała własny pokój, do tego będą mogły korzystać z ogródka i placu zabaw. Dodatkowo w domu będzie wspólna kuchnia, jadalnia, salon oraz miejsce dla opiekunów, pralnia i magazyn. Co ważne, w codziennych obowiązkach młode mamy będą mogły liczyć na ­pomoc pracowników fundacji, którzy będą na miejscu 24 ­godziny na dobę. Dom dla nastoletnich matek powstaje w Warszawie, ale będzie przyjmował dziewczęta z całej Polski" - czytamy w "Wysokich Obcasach".