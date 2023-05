Martha Stewart w roli modelki w stroju kąpielowym. "Będę najstarszą osobą, która pojawiła się na tej okładce"

"Sports Illustrated Swimsuit" to ukazujące się raz w roku wydanie specjalne miesięcznika "Sports Illustrated", obecnego na amerykańskim rynku od blisko siedmiu dekad. Wydarzenie, na które czekają nie tylko czytelnicy. Na okładki edycji ze strojami kąpielowymi trafiają zwykle najgorętsze nazwiska w świecie modelingu, sportu czy rozrywki. Wydanie z 81-letnią Stewart trafi do sprzedaży 18 maja, ale już zdążyło wywołać lawinę komentarzy. - Podoba mi się to zdjęcie - skomentowała sama gwiazda amerykańskiej telewizji w programie "Today" wyemitowanym 15 maja.

- To dziwne jechać na wyspę, a potem przebrać się w dziewięć różnych strojów kąpielowych w ciągu jednego dnia na oczach tych wszystkich ludzi. Ale wyszło w porządku - dodała. - Kiedy usłyszałam, że trafię na okładkę "Sports Illustrated Swimsuit" pomyślałam: "Całkiem nieźle, będę najstarszą osobą, jaka kiedykolwiek pojawiła się na tej okładce". Nie myślę zbytnio o swoim wieku, ale to rzeczywiście w pewnym sensie historyczne - powiedziała w "Today".

Martha Stewart o sesji do "Sports Illustrated"

Stewart została sfotografowana przez uznanego fotografa Ruvena Afanadora na Dominikanie . Zdjęcia z sesji są szeroko komentowane w sieci, a media zwracają uwagę, że Stewart jest najstarszą modelką, jaka pojawiła się na okładce "Sports Illustrated Swimsuit". A także na to, że nowe zdjęcia nie pasują do dotychczasowego wizerunku słynnej perfekcyjnej gospodyni domowej i autorki podręczników stylu życia.

"Wydaje się, że w wieku 81 lat jest zdecydowana zerwać tę etykietę, zamieniając wizerunek 'gospodyni domowej' na coś bardziej pikantnego" - odnotował "New York Times". Na pytanie dziennika, czy zapozowała w stroju kąpielowym, by odciąć się od swojego medialnego wizerunku, odpowiedziała: - Nie, to część mojej ciągłej autokreacji - nazywam to edukacją. Jedną z moich życiowych zasad od wielu lat jest to, że jeśli przestaniesz się zmieniać, przestaniesz żyć - skwitowała.