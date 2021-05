Marilyn Manson miał zaatakować operatora kamery. Policja wystawiła nakaz aresztowania

Policja wydała nakaz aresztowania Marilyna Mansona. Nakaz dotyczy oskarżeń o napaść na operatora kamery, do której miało dojść na koncercie w 2019 roku. Adwokat muzyka nazwał zarzuty "niedorzecznymi". Twierdził, że kiedy zwrócił się o dowody wskazujące na jakiekolwiek rzekome szkody, nie otrzymał odpowiedzi.

Policja w stanie New Hampshire wystawiła nakaz aresztowania Mansona za "napaść w trakcie incydentu z 2019 roku w Bank of New Hampshire Pavilion".