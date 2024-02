Marian Pilot nie żyje. Powieściopisarz, dziennikarz, scenarzysta i Laureat Nagrody Literackiej Nike

Pracował w wielu redakcjach i telewizji

Laureat nagrody Nike

Pilot jest również autorem dwóch scenariuszy do siedmioodcinkowego serialu "W słońcu i w deszczu" (1979), osadzonego we wsi Gudzewo i opowiadającego o chłopskiej rodzinie o znaczącym nazwisku Małolepsi. Jak podkreśla Culture.pl, "jego świetne ucho do potocznej mowy wykorzystane też zostało przez filmowców". Napisał scenariusz do 11. odcinka serialu "Pan na Żuławach" (1984) Pilot napisał też scenariusz do 11. odcinka) i stworzył dialogi do "Ucieczki z miejsc ukochanych" (1987). Ma również na koncie jeden film fabularny - wyreżyserowaną przez Krzysztofa Wojciechowskiego średniometrażową "Historię o proroku Eliaszu z Wierszalina" (1939), której głównym bohaterem jest prawosławny duchowny z położonej na Podlasiu tytułowej wsi.