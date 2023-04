Nie żyje reżyser Marian Marzyński

Marian Marzyński zmarł we wtorek. Informację o jego śmierci potwierdziła pisarka Agata Tuszyńska. "Odszedł Maryś. Ukochany kuzyn mojej mamy. Enfant terrible naszej łęczyckiej rodziny Przedborskich. Ten pięcioletni, który w 1942 roku, po uciecze z matką z warszawskiego getta krzyczał do dzieci na podwórzu: 'nie mogę się z Wami bawić, bo jestem Żydem i tutaj mnie ukrywają!'" - napisała w mediach społecznościowych.

Marian Marzyński - kim był?

Reżyser w trakcie II wojny światowej, jako Polak o żydowskich korzeniach, trafił do warszawskiego getta. Karierę dokumentalisty rozpoczął w latach 50. Tworzył programy telewizyjne, a następnie filmy dokumentalne.

W 1968 roku wyemigrował do Danii, a następnie do Stanów Zjednoczonych, gdzie był wykładowcą w renomowanej szkole filmowej Rhode Island School of Design. Jego uczniem był między innymi amerykański reżyser Gus van Sant.