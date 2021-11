"Królowa Bożego Narodzenia" z nową świąteczną piosenką. Mariah Carey otworzyła sezon

Mariah Carey otworzyła sezon świąteczny, publikując wideo, w którym rozbija halloweenową dynię. Jedna z najpopularniejszych piosenkarek świata zapowiedziała też nową świąteczną piosenkę.

Mariah Carey nową piosenkę świąteczną nagrała z amerykańskim piosenkarzem Khalidem oraz z śpiewakiem gospelowym Kirkiem Franklinem. Carey na Twitterze opublikowała półminutowy fragment "Fall In Love At Christmas" utrzymany w stylistyce r'n'b. Został zilustrowany zdjęciami trójki artystów. Premiera piosenki zapowiedziana została na piątek 5 listopada.

Również w poniedziałek Carey opublikowała wideo, którym "otworzyła" sezon bożonarodzeniowy. W krótkim nagraniu widzimy Carey w stylizacji podobnej do tej, w której wystąpiła w teledysku do "All I Want For Christmas". Carey z kijem bejsbolowym - udekorowanym jak tradycyjny świąteczny lizak - podchodzi do dyń, w których wycięty został napis "It's not time" ("Jeszcze nie pora"), rozbija dynię z napisem "not", krzycząc "It's time" ("To już"). W tle pojawia się słynny hit Carey.

Mariah Carey - "królowa Bożego Narodzenia"

Mariah Carey, która w swoim dorobku ma wiele sukcesów, dzięki hitowi z 1994 roku "All I Want For Christmas Is You" określana jest często "królową Bożego Narodzenia". Jak podał "The Economist", do 2017 roku Carey na tantiemach z tej piosenki zarobiła 60 milionów dolarów.

Gdy w 2019 roku - na 25-lecie jej premiery - piosenkarka nagrała ją raz jeszcze z Justinem Bieberem, ustanowiła trzy rekordy zapisane w Księdze Rekordów Guinessa w kategoriach: najlepiej sprzedająca się i najbardziej znana piosenka bożonarodzeniowa, najczęściej odtwarzana piosenka w ciągu doby w serwisie Spotify (10,8 miliona odtworzeń w grudniu 2018 roku) oraz największa liczba tygodni obecności piosenki świątecznej wśród Top 10 singlii w Wielkiej Brytanii. 25 grudnia 2019 roku "All I Want For Christmas Is You" ustanowiła nowy rekord Spotify z ponad 12 milionami odtworzeń w ciągu doby.

