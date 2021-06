"Zabrali nam wszystko, chcą jeszcze więcej". Maria Peszek wraca z nowym singlem i pisze do "przyjaciół LGBT"

"Zostało nas kilka tysięcy górskich goryli we mgle, zabrali nam wszystko, chcą jeszcze więcej, lgbt lgbt" - śpiewa Maria Peszek w nowym singlu "Virunga". Utworowi, który zapowiada nowy album artystki, towarzyszy list do "przyjaciół LGBT", w którym pisze, że "Virunga" jest dla nich.

"Drodzy przyjaciele LGBT, zawsze byliście blisko. Jesteście moimi wiernymi odbiorcami, dajecie mi siłę i inspirujecie. Podziwiam was. Dlatego pierwsza piosenka z mojej nowej płyty jest właśnie dla Was" - czytamy pod oficjalnym klipem do "Virungi" na jej koncie na YouTubie.

Tytuł singla odwołuje się do Wirungi, wulkanicznego pasma górskiego na granicy Rwandy, Demokratycznej Republiki Konga oraz Ugandy. Wirunga znana jest między innymi z tego, że jest domem dla goryli górskich, które wpisane są do czerwonej księgi gatunków zagrożonych wyginięciem. To właśnie do tego gatunku Peszek porównuje osoby nieheteronormatywne: