Maria Herman poinformowała o śmierci babci za pośrednictwem konta na Instagramie, na którym przypomina jej twórczość. "Babu, nie opuszczaj mnie" - napisała w języku francuskim w niedzielę. Maria Ihnatowicz zmarła dwa dni wcześniej w wieku 88 lat - wynika z wpisu.

"Jedna z najważniejszych polskich projektantek graficznych"

Hołd "jednej z najważniejszych polskich projektantek graficznych" złożył między innymi Państwowy Instytut Wydawniczy. Jak przypomniał, Ihnatowicz stworzyła wiele okładek książek z serii "Klub Interesującej Książki" PIW. Jej autorstwa były okładki "Co się stanie z wisienkami" Gail Henley, "Kociej kołyski" Kurta Vonneguta, "Szelestu złotolitego brokatu" Hisako Matsubary, "Roku 1984" George'a Orwella czy "Notatnika szarego wilka" Ahto Leviego.

Ihnatowicz była autorką wielu plakatów filmowych. Jeden z nich, do filmu "Rok święty", przypomniał w niedzielę grafik Andrzej Pągowski. Jak przekazał, Ihnatowicz była "brylantem wśród nas projektantów". "Maria Ihnatowicz, czyli Mucha…poznałem ją w najlepszym okresie… była ambitna i pracowita… była inna…" - czytamy we wpisie na Facebooku.

Zmarła artystka odpowiadała również za projekt graficzny wielu okładek płyt. Współpracowała z takimi artystami i zespołami jak Halina Frąckowiak (albumy "Serca gwiazd", "Ogród Luizy"), Zbigniew Wodecki ("Dusze kobiet") Zdzisława Sośnicka ("Aleja gwiazd", "Serce", "Musicale"), Eleni ("Miłość jak wino"), Bajm ("Nagie skały"), Franek Kimono ("Franek Kimono") czy Dwa Plus Jeden ("Bez limitu", "Greatest Hits - Live").

