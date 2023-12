Szykuje się kolejny wspólny projekt gwiazd "Barbie"

Cudowne lata 60.

"Barbie" - najbardziej dochodowy film 2023 roku

Barbie (Robbie), która wyrusza do Prawdziwego Świata, by odzyskać utraconą doskonałość i pozbyć się egzystencjalnych lęków, odkrywa, że idylla w różowym Raju, to matrix wymyślony dla zysku przez facetów z korporacji. Wraz nią wędruje nieproszony Ken (Gosling), który w przeciwieństwie do niej Prawdziwym Światem, gdzie rządzi patriarchat, jest zachwycony. Trudno się dziwić, że postanawia przenieść ten porządek do różowej krainy, w której dotąd był dodatkiem dla Barbie. Gerwig kieruje ostrze satyry także na konsumpcjonizm wszechobecny w kapitalistycznym porządku. Choć dostajemy szereg (słusznych) deklaracji, film bawi, wzrusza, prowokuje do refleksji. Reżyserka stworzyła opowieść uniwersalną, która trafia i do młodszych, i do starszych widzów, ale na różnych poziomach. I nie jest to jej wada, ale zaleta.