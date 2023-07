Nie tylko "Barbie". Nowa kolekcja filmów ze "zjawiskową" Margot Robbie 

- Kocham zaskakiwać widzów, a gwarantuję, że ten film będzie całkowitym zaskoczeniem - zapowiadała Margot Robbie przed premierą "Barbie". Krytycy i widzowie przyznają jej dziś rację. 33-letnia australijska aktorka nie chce być tylko pięknością z Hollywood. Już kilka temu postanowiła pracować z kobietami i dla kobiet.

- Gdy tylko ludzie słyszą tytuł "Barbie", myślą: "No tak, wiadomo, o czym będzie ten film". A potem pojawia się nazwisko Gerwig i nagle nic już nie jest takie oczywiste - mówi Margot Robbie w wywiadzie dla "The Hollywood Reporter". Greta Gerwig, reżyserka "Barbie", ma na koncie m.in. głośne "Lady Bird" i "Małe kobietki". Robbie nie tylko wcieliła się w tytułową lalkę, ale też wyprodukowała film.

Dziewięć lat temu aktorka założyła studio Lucky Chap Entertainment, którego misją jest produkowanie herstorii. To tam powstały filmy "Jestem najlepsza. Ja, Tonya", w którym wcieliła się w łyżwiarkę Tonyę Harding (nominacja do Oscara) i "Obiecująca. Młoda. Kobieta" (Oscar za najlepszy scenariusz) oraz przejmujący serial "Sprzątaczka". Główną rolę w tym ostatnim zagrała Margaret Qualley, z którą Robbie kilka lat wcześniej pracowała na planie "Pewnego razu… w Hollywood" Quentina Tarantino. Aktorka twierdzi, że rola Sharon Tate, zamordowanej żony Romana Polańskiego, była najtrudniejsza w jej karierze.

Margot Robbie Andrea Raffin/Shutterstock

Z jakich jeszcze ról jest znana? Filmy z jej udziałem można obejrzeć na Playerze w kolekcji Zjawiskowa Margot Robbie.

Margot Robbie i "Wilk z Wall Street"

Dzięki temu filmowi świat o niej usłyszał. "Wilk z Wall Street" Martina Scorsese to historia Jordana Belforta (nominowany do Oscara Leonardo DiCaprio), brokera i złotego dziecka amerykańskiej finansjery, który dzięki błyskawicznemu sukcesowi poczuł się bezkarny. Wystawne życie, korupcja, naginanie prawa i malwersacje podatkowe w końcu zwróciły uwagę FBI. Margot Robbie zagrała tu Naomi Lapaglii, drugą żonę bohatera. W wywiadach aktorka do dziś wspomina, jak wiele kosztowały ją sceny erotyczne, ale przyznaje też, że miała na planie dużo wolności, jeśli chodzi o interpretację tekstu, a niektóre ze scen (jak ta z wypadkiem Belforda z córką na tylnym siedzeniu auta) wymyśliła razem z DiCaprio.

"Z jak Zachariasz"

Pierwsza główna rola Robbie. "Z jak Zachariasz" to thriller Craiga Zobla prezentowany w ramach oficjalnej selekcji na festiwalu Sundance. Katastrofa nuklearna doprowadza do zagłady ludzkości. Promieniowanie przeżyli tylko nieliczni. Jedną z ocalałych jest grana przez Robbie szesnastoletnia Ann. Błąka się z przygarniętym psem po opustoszałych miasteczkach, usiłując przetrwać. Spotyka Loomisa (Chiwetel Ejiofor) i razem próbują odbudować świat: zajmują opustoszały dom, reperują maszyny i zaczynają uprawiać ziemię. Wydają się szczęśliwi, aż pojawia się ten trzeci. Caleb (Chris Pine) na początku zachowuje się przyjaźnie, ale z czasem między mężczyznami zaczyna się rywalizacja o Ann.

"Legion samobójców"

Robbie przyznała, że nigdy nie przeczytała żadnego komiksu z uniwersum DC. Mimo to w roli Harley Quinn, psychopatycznej dziewczyny Jokera, wypadła bardzo wiarygodnie. "Legion samobójców" to czarna komedia. Władzę nad światem chce przejąć wiedźma Enchantress (Cara Delevingne). Aby ją pokonać, Amanda Waller (Viola Davis), szefowa tajnej agencji rządowej A.R.G.U.S., postanawia stworzyć tytułowy legion samobójców. Do drużyny trafiają najgorsi przestępcy: była psychiatra Harley Quinn, płatny zabójca Deadshot (Will Smith), gangster-piroman El Diablo, złodziej Boomerang, genetycznie zmodyfikowany człowieka Killer Croc, Slipknot i Katana. Niebezpieczna misja jest dla nich szansą. Gdy ją wykonają, ich wyroki zostaną zredukowane.

"Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)"

Robbie w roli Harley Quinn w kolejnej adaptacji popularnego komiksu. Film "Ptaki Nocy (i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn)" zdobył pięć nominacji do nagrody People’s Choice, a aktorka została doceniona na Critics Choice Super Awards w kategorii najlepsza aktorka w filmie z superbohaterami. Historia rozpoczyna się, gdy Harley rozstaje się z Jokerem. Zamiast uciekać, postanawia stanąć do walki z Romanem Sionisem (Ewan McGregor) i jego prawą ręką Victorem Zsaszem (Chris Messina). Łączy siły z Czarnym Kanarkiem, Łowczynią oraz Renee Montoyą - cztery różne kobiety zaczynają współpracować, aby pokonać wspólnego wroga.

"Big Short"

Margot Robbie zagrała tu gościnnie samą siebie. Film o kulisach światowego kryzysu finansowego zdobył w 2016 roku Oscara za najlepszy scenariusz adaptowany, był też nominowany do Nagród Akademii w czterech innych kategoriach, w tym najlepszy film i najlepszy reżyser (Adam McKay). "Big Short" to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach, które były powodem ogólnoświatowego kryzysu w 2007 roku. Mark Baum (Steve Carell), Ben Rickert (Brad Pitt) i Jared Vennett (Ryan Gosling) oraz Michael Burry (nominowany do Oscara Christian Bale) poprzez spekulacje, malwersacje, balansowanie na granicy prawa doprowadzają do globalnej zapaści na rynku finansów.

Autor:joan//mro

Źródło: Player, "The Hollywood Reporter"