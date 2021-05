Przed jego obiektywem stawały gwiazdy, sławy i postacie historyczne. Nie żyje Marek Czudowski

"Portretował kobiety w bardzo odważny sposób"

"Zaczęło się na pokazie. Byłam początkującą modelką, występowałam w młodzieżowej kolekcji Centrum Wzornictwa Przemysłowego. Podeszli do mnie po pokazie, przywitali się. Pamiętam, jak dziewczyny mówiły, że teraz przede mną to już tylko okładka w 'Świecie Mody' albo coś równie spektakularnego. To było wielkie wydarzenie, kiedy Marek Czudowski i Harry Weinberg do kogoś podchodzili" - mówiła Lidia Popiel, cytowana w komunikacie.