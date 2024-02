"Niezwykłe Stany Prokopa" - co w pierwszym odcinku

W pierwszym odcinku "Niezwykłych Stanów Prokopa" dziennikarz pojawi się w Los Angeles. Spotka się z Bryanem Johnsonem, milionerem, który swój majątek przeznacza na to, by osiągnąć jeden cel - nieśmiertelność. Jak wygląda dzień ekscentrycznego bogacza? "Jestem najlepiej zbadanym człowiekiem w historii" - mówi o sobie Johnson. Prokop sprawdza, z czego jego rozmówca musiał zrezygnować, a co zyskał, dążąc do spełnienia marzenia. Bohaterowie "Niezwykłych Stanów Prokopa" są nieoczywiści. Dziennikarz rozmawia z pastorem pomagającym ludziom w kryzysie bezdomności i z fotografką hollywoodzkich gwiazd - o kulisach zawodu i sesjach zdjęciowych z największymi sławami opowie mu Magda Wosińska. Pojawi się też wątek kosmiczny. Polski inżynier Artur Chmielewski oprowadzi Prokopa po siedzibie Amerykańskiej Agencji Kosmicznej w Pasadenie i zdradzi, jak wygląda praca naukowców przy budowie statków kosmicznych. Będzie też wyprawa do San Francisco, podróż do Parku Narodowego Zion, spotkanie z mormońską rodziną w Salt Lake City, przejażdżka z motocyklowym gangiem w Denver czy rozmowa z emerytowanym katem w jednym z najcięższych więzień w USA. ZOBACZ TEŻ: Marcin Prokop, Szymon Hołownia i ich najzabawniejsze momenty z "Mam Talent!"