Siedem książek, które trzeba przeczytać? Marcin Prokop o ostatnich ulubionych lekturach

"Zabrałem ze sobą całą literacką artylerię", napisał Marcin Prokop na Instagramie pytany przez obserwatorów o majówkę. Czytanie to jedna z wielu pasji prezentera "Dzień dobry TVN". Co ze swoich ostatnich lektur poleca szczególnie?

Jeden z obserwatorów zapytał na Instagramie dziennikarza o siedem tytułów, "które trzeba przeczytać". "Siedem? Chyba siedemdziesiąt, a i tak byłoby za mało" - odparł Marcin Prokop. "Ale jakbym miał na szybko, bez zastanawiania się, jednym tchem odpowiedzieć, to Spisek przeciwko Ameryce Rotha, Kowboje, którzy polecieli w kosmos Wolfe'a, The Life and Times of Thunderbot Kid Brysona, Miasto ślepców Saramago, Lód Dukaja, Cząstki elementarne Houellebecqa, Barbarian Days Finnegana – wyliczył.

Jak się okazuje, na majówkę Marcin Prokop zabrał m.in. "Superintelligence" Nicka Bostroma. To bestseller "New York Timesa", w którym autor, znany badacz sztucznej inteligencji i transhumanizmu, stara się odpowiedzieć na pytanie, czy AI zagrozi człowiekowi. Wziął też "Narodziny wszystkiego" Davida Graebera i Davida Wengrowa - książkę przedstawiającą rewolucyjne spojrzenie na historię ludzkości. "Na razie jednak wsiąkłem w Niechciani nielubiani – historię warszawskiego rapu lat 90. Filipa Kalinowskiego, której byłem naocznym świadkiem, a jednak o wielu rzeczach nie wiedziałem. A może, po prostu, był to tak dobry czas, że niewiele z niego pamiętam? - napisał Prokop.

Marcin Prokop i książki

Marcin Prokop sam też pisze książki. Ma na koncie m.in. "Chłopaki chojraki" o znanych Polakach, wywiad-rzekę z Janem Borysewiczem "Mniej obcy" oraz książkę o samochodach "Gaz do dechy!". Właśnie miłość do samochodów to kolejna jego pasja, po literaturze i muzyce. "Kocham wszystko, co jeździ – samochody, motocykle, quady… nawet kosiarki! Uwielbiam zapach smaru i benzyny, mam ciarki na dźwięk wchodzącego na wysokie obroty silnika, nie mogę oderwać wzroku od pięknie wystylizowanych detali karoserii", deklaruje.

Marcin Prokop wychował się na warszawskim Grochowie. Studiował w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie, potem pracował przez kilka miesięcy w banku. W 1997 r. zajął się dziennikarstwem. Pisał teksty, prowadził programy. Od 16 lat jest związany z TVN, gdzie współprowadzi "Dzień dobry TVN", "Mam talent!" i "Lego Masters". Widzowie uwielbiają go za błyskotliwe poczucie humoru, cięte riposty i dystans do samego siebie.

