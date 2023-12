"Zobaczymy rzeczy, które się nie śniły filozofom". Marcin Prokop o "Mam Talent!"

- Jedzenie ziemniaków na czas, taniec na trzech nogach oraz tresowanie papug za pomocą marchewki. To wszystko i więcej - zapowiada Marcin Prokop, nowy juror "Mam Talent!". Trwają nagrania do programu. Na antenę TVN trafi wiosną 2024 roku.

W 15. edycji "Mam Talent!" dużo się zmieni. Jest nowy skład jury: do Agnieszki Chylińskiej dołączyli Julia Wieniawa i Marcin Prokop. Program prowadzą Jan Pirowski i Agnieszka Woźniak-Starak . Pod koniec listopada ruszyły nagrania, w których przed jury prezentują się osoby wyłonione we wstępnych castingach. Zdjęcia potrwają do połowy stycznia.

Marcin Prokop relacjonuje nagrania w swoim stylu. - Kto chciałby tu siedzieć przez dziesięć godzin i oceniać talenty, które zjeżdżają się z całej Polski. To są emocje, których normalny człowiek nie zniesie. Dlatego pozdrawiamy was, nasza trójka nienormalnych - powiedział w filmie zamieszczonym na Instagramie. Wcześniej zapowiadał, że w "Mam Talent!" "zobaczymy rzeczy, które się nie śniły filozofom. Jedzenie ziemniaków na czas, taniec na trzech nogach oraz tresowanie papug za pomocą marchewki. To wszystko i więcej".