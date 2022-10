Marcin Dorociński: zagram w dwóch filmach z serii "Mission: Impossible"

Marcin Dorociński wystąpi w dwóch ostatnich filmach z serii "Mission: Impossible" - "Dead Reckoning Part One" i "Dead Reckoning Part Two". Premiery tych produkcji zaplanowano odpowiednio na czerwiec 2023 roku i lipiec 2024 roku. Pojawi się u boku takich gwiazd jak Tom Cruise, Ving Rhames, Vanessa Kirby czy Rebecca Ferguson.

"Radość i niemałe wzruszenie"

"Kiedy w 1996 roku pojawiła się pierwsza cześć serii 'Mission: Impossible', byłem jeszcze studentem Akademii Teatralnej. Toma Cruise'a widziałem w filmie 'Top Gun' i na plakatach u koleżanek, a plan filmowy zza okna, przejeżdżając autobusem 119 obok Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych przy Chełmskiej. I gdyby ktoś powiedział mi wtedy, że 26 lat później będę grał w ostatnich dwóch częściach sagi o Ethanie Huncie, u reżysera, który napisał scenariusz filmu 'Podejrzani' i 'Top Gun: Maverick' to powiedziałabym - 'nie, to niemożliwe', popukałbym się po głowie i czym prędzej się oddalił" - napisał aktor.

Zaznaczył, że "sukcesy nie przychodzą same, mają to do siebie, że długa droga do nich najczęściej okupiona jest wyrzeczeniami, porażkami, upadkami, rozczarowaniami".

Dorociński: wierzcie w swoje marzenia

"Pierwszym castingiem, który otrzymałem od mojej londyńskiej agencji był 'Mission: Impossible - Ghost Protocol'. Przegrałem. Od tego czasu nagrałem ponad 1200 self tape'ów. I przegrałem je wszystkie. Pierwszy self tape wygrałem w zeszłym roku - po ponad dziesięciu latach żmudnych nagrań, wielkich nadziei i starań. Po 1200 wcześniejszych bolesnych i dotkliwych porażkach. I te dwa wygrane to była 'Wikingowie: Valhalla' i 'Mission Impossible: Dead Reckoning'. I teraz mogę dzielić się moją radością z Wami" - przekazał. "Self tape" to nagrany we własnym zakresie materiał wideo na potrzeby zdalnego castingu.