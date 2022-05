Mama Elona Muska w kostiumie kąpielowym na okładce magazynu. "Nie mogłabym wymarzyć sobie czegoś takiego"

Maye Musk wystąpiła w sesji okładkowej dla magazynu "Sports Illustrated". Jak przyznała, czuła się bardzo komfortowo. W kwietniu kobieta skończyła 74 lata. - Moja pierwsza reakcja była taka, że nie mogłabym wymarzyć sobie czegoś takiego. Bo dlaczego ktoś miałby mieć 74-latkę na okładce? Zwłaszcza w stroju kąpielowym? - komentowała.

Mama Elona Muska znowu zaskakuje. Siedemdziesięcioczterolatka została twarzą okładki "Sports Illustrated", na której pozuje w jednoczęściowym kostiumie kąpielowym. - Moja pierwsza reakcja była taka, że nie mogłabym wymarzyć sobie czegoś takiego. Bo dlaczego ktoś miałby mieć 74-latkę na okładce? Zwłaszcza w stroju kąpielowym? (...) Myślę, że dzięki temu kobiety po siedemdziesiątce będą czuły się bardziej komfortowo podczas pływania. Podobnie jak kobiety po dwudziestce i trzydziestce - stwierdziła Maye Musk w rozmowie z magazynem "People".

"Moja mama robi wszystko"

Siedemdziesięcioczterolatka wypowiedziała się także na temat samej sesji zdjęciowej, podczas której - w jej opinii - panowała "urocza atmosfera". - Wszyscy byli uprzejmi, mili, uważni, troskliwi, więc czułam się bardzo komfortowo - przekazała Maye Musk. Dodała również, że atmosfera na planie i podejście obecnych tam osób dało jej wiele pewności siebie.

W sprawie zabrała głos również siostra Elona Muska, Tosca, która w napisanym przez nią artykule "The Unstoppable Force" („Niepowstrzymana siła” - red.) wyraziła podziw dla tego, co w wieku 74 lat jest w stanie robić jej mama. "Przez całe życie widziałam, jak moja mama robi wszystko. W związku z tym myślę, że zawsze będę od niej oczekiwać, że będzie w stanie zrobić wszystko - stwierdziła Tosca. - Czasami zastanawiam się, czy nie powinnam zacząć ograniczać tych oczekiwań, bo ona jest coraz starsza. Ale potem znów patrzę na nią, która jest wciąż nie do zatrzymania, i myślę: jeszcze nie teraz".

Wielowymiarowa, utalentowana i seksowna

MJ Day, redaktor naczelna "Sports Illustrated Swimsuit Issue", także skomentowała udział Maye Musk w ostatniej sesji fotograficznej. Zauważyła, że Maye w wieku 74 lat nadal pracuje każdego dnia, aby inspirować tych, którzy są wokół niej. MJ Day wypowiedziała się również na temat przesłania, jakie miało towarzyszyć sesji, w której wystąpiły też Kim Kardashian, piosenkarka Ciara i modelka Yumi Nu: - Wszyscy zasługujemy na szansę, by się rozwijać. Dlatego w tym numerze zachęcamy czytelników, aby zobaczyli te modelki tak, jak my je widzimy. Wielowymiarowe, utalentowane i seksowne. Świat może nadawać im różne etykiety, ale my chcemy skupić naszą uwagę na tym, jak postrzegają siebie i w jaki sposób realizują to, kim są. Bez względu na wiek - przekazała.

Maye Musk - kobieta i matka wielu sukcesów

Matka Elona Muska w wieku 31 lat musiała stawić czoła wyzwaniu, jakim jest samotne wychowywanie dzieci: Elona, Kimbala i Toski. Kobieta z zawodu jest dietetykiem. "Tosca wchodziła do mojego gabinetu i pisała na komputerze listy do lekarzy. Elon był bardzo dobry w wyjaśnianiu mi funkcji edytora tekstu. Kimbal też był zawsze pomocny. Moje dzieci odniosły korzyści z tego, że widziały, jak ciężko pracuję, by zapewnić naszej rodzinie dach nad głową, by mieć co włożyć do garnka i żeby wystarczyło na kupno ubrań, choć były to ubrania używane" - opowiedziała w wydanych przez siebie wspomnieniach.

Dzieci Maye Musk w dorosłym życiu odniosły sukces. Doskonale zdają sobie sprawę, kto dał mu fundamenty i nie ukrywają podziwu dla swojej mamy. - Moja mama ma teraz 74 lata. W ciągu wielu lat spędzonych na tej planecie zdobyła dwa tytuły magistra w dziedzinie żywienia, zdobyła nagrody w dziedzinie dietetyki, brała udział w niezliczonych pokazach mody i edytorialach, a nawet wystąpiła w teledysku Beyoncé. Jest siłą nie do pokonania i najbardziej nieustraszoną kobietą, jaką kiedykolwiek znałam - przekonuje Tosca Musk.

Autor:kkow//az

Źródło: People, tvn24.pl