Marcin Prokop o nowym "Mam Talent!". "Nie będzie odgrzewania kotletów"

Prokop, podobnie jak Wieniawa, debiutuje w roli jurora. - Wewnętrznie jestem podekscytowany jak 16-letnia dziewczynka, która właśnie zobaczyła na żywo New Kids on the Block, więc wiesz dobrze, że to wielka ekscytacja - żartował w rozmowie z dziennikarką cozatydzien.tvn.pl. ZOBACZ TEŻ: "Zobaczymy rzeczy, które się nie śniły filozofom". Marcin Prokop o "Mam Talent!"

"Mam Talent!" - co nowego

Fani programu czekają nie tylko na utalentowanych ludzi, ale też na to, jak sprawdzą się nowe osoby w ekipie programu. Julia Wieniawa również jest pełna entuzjazmu. - Nastawiam się na obejrzenie wielu przepięknych występów wokalnych czy tanecznych. Nie mogę się doczekać takich nietuzinkowych, oryginalnych talentów, bo właśnie po to jest ten program, żeby zapraszać ludzi, różnych 'freaków', którzy mają pasję z kosmosu, i na takich ludzi czekam - zapowiada. "Mam Talent!" poprowadzą Agnieszka Woźniak-Starak i dziennikarz Jan Pirowski. Jak przed debiutem czuje się prezenterka? - Świetnie, biorąc pod uwagę, że mam poczucie, że nie mam żadnego talentu, więc będę poszukiwać ich u innych z moim współprowadzącym i z jury. Na pewno będzie miło patrzeć na ludzi, którzy potrafią robić jakieś niesamowite rzeczy. Jestem tego bardzo ciekawa, bo w takiej roli jeszcze nie byłam - mówi Woźniak-Starak w wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl. Choć wcześniej zapowiadała, że nie zatańczy w programie telewizyjnym, najwidoczniej zmieniła zdanie - wrzuciła na Instagram nagranie z planu, na którym tańczy z Janem Pirowskim.

"Mam talent!" to polska edycja brytyjskiego formatu "Got Talent", który w TVN jest emitowany od 2008 roku. Zgłaszają się do niego osoby z różnymi talentami artystycznymi, a jury wybiera najlepszych - to półfinaliści, którzy prezentują się w programie na żywo przed publicznością w studiu i widzami. Dziesięć osób z największą liczbą głosów trafia do finału.