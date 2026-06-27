Kultura i styl Ten spektakl trwa 24 godziny bez przerwy. Magdalena Cielecka w "The Second Woman" Oprac. Kuba Koprzywa |

W Poznaniu ruszył 36. Malta Festival Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Piotr Nowak/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

"The Second Woman" to 24 godziny, jedna aktorka, jedno za każdym razem to samo zdarzenie z życia, stu dyktujących za każdym razem inną dynamikę partnerów, jedno przedstawienie. Mężczyźni zostali wybrani w specjalnym castingu, poznali treść sceny. W kluczowym momencie muszą zdecydować - "zawsze cię kochałem" albo "nigdy cię nie kochałem". Od tego zdania zależy wszystko.

Spektakl rozpoczął się w piątek o godzinie 18.

Magdalena Cielecka Źródło zdjęcia: Piotr Nowak/PAP

Polska edycja spektaklu powstała specjalnie na tegoroczny Malta Festival. Wcześniej projekt Anny Breckon i Nat Randall pokazywany był m.in. na Holland Festivalu w Amsterdamie, Wiener Festwochen w Wiedniu, a także Brooklyn Academy of Music w Nowym Jorku. Za każdym razem wybrzmiewał inaczej, czerpiąc energię z miejsca oraz emocji wykonawców.

W Poznaniu w "The Second Woman" wystąpuje Magdalena Cielecka, jedna z najważniejszych polskich aktorek, podpora zespołu Nowego Teatru w Warszawie. Właśnie tam odbywały się w ubiegłym tygodniu kilkudniowe próby do przedstawienia.

Magdalena Cielecka o spektaklu "The Second Woman"

- To doświadczenie uczy otwartości - mówiła po próbie w Nowym Teatrze Magdalena Cielecka. - Każdy z tych stu mężczyzn jest innym kosmosem, inną osobowością. Przychodzi na ten spektakl z inną energią, w innej psychofizycznej formie i ma wobec tego zdarzenia inne oczekiwania. Będę się starała towarzyszyć im podczas tego performansu - najpierw odebrać ich energię, ich gotowość i stres, po czym zagrać z nimi ową scenę rozstania - opowiadała.

Jak mówiła jeszcze podczas prób, "to zupełnie inny rodzaj doświadczenia teatralnego". - Jeszcze nie wiem jaki. Być może będę o tym mówić - jeśli przeżyję - po zakończeniu. Bywają bardzo długie spektakle, czasem nawet 24-godzinne, ale nigdy nie jest tak, że na scenie jest tylko jedna aktorka i jedna, zapętlona sto razy sekwencja. Specyfika tego projektu działa na wielu poziomach. Jednym z nich jest długość, czekający mnie aktorski i emocjonalny maraton - opisywała.

Magdalena Cielecka otwarcie podkreśla, że "The Second Woman" to oczywiście zadanie aktorskie, ale też "projekt szalony, ryzykowny i w gruncie rzeczy surrealistyczny". - Bo owym zadaniem równocześnie właściwie nie jest, jest testem z wytrzymałości, ale nie do końca - zastanawiała się. - Niesamowita przygoda i wyzwanie, coś tak nieprzewidywalnego w czasie samego przebiegu spektaklu, że jestem tego jak dziecko ciekawa. Nastawiam się na to przeżycie jak na surwiwalowy wyjazd w nieznane - opisywała.

OGLĄDAJ: Cielecka: preferuję rozbieranie się nieerotyczne, gdzie musimy pokazać prawdę o człowieku Zobacz cały materiał