Małgorzata Rozenek-Majdan padła ofiarą oszustwa. Dowiedziała się o tym dzięki fanom

Małgorzata Rozenek-Majdan czuje się oszukana. Ktoś wykorzystał jej wizerunek, by reklamować w sieci aplikację do zarabiania pieniędzy. - Bardzo was proszę, nie klikajcie w te linki i nie wchodźcie na tę stronę - ostrzega fanów gwiazda.

Apel zamieściła na Instastory. - Od kilku dni zgłaszacie mi wykorzystanie mojego wizerunku. To byłaby tak naprawdę połowa kłopotu, gdyby nie to, że wykorzystuje się wizerunek nie tylko mój, ale też dzieci do tego, żeby reklamować jakieś oszustwo finansowe - mówi na filmiku Rozenek-Majdan.

Małgorzata Rozenek-Majdan o nielegalnym wykorzystaniu jej wizerunku

Chodzi o reklamy, które od jakieś czasu krążą w sieci. Wyglądają jak post z konta instagramowego prowadzącej "Dzień Dobry TVN", choć uważny internauta od razu zauważy, że w nazwie użytkownika zamiast m_rozenek widnieje Małgorzata Rozenek. Do zdjęć gwiazdy i jej dzieci dodany jest tekst, rzekomo pisany przez Małgorzatę, polecający aplikację, dzięki której można zarobić od 500 euro dziennie. Wystarczy kliknąć w link.

Małgorzata Rozenek-Majdan wydała oświadczenie

- Chciałam was ostrzec przed tymi oszustami. Używając moich nagrań rekomendują jakieś systemy finansowe - mówi Rozenek-Majdan. Zapewniła, że nie ma z tym nic wspólnego i nie współpracuje z tą firmą, nie wyraziła też zgody na wykorzystanie swojego i dzieci wizerunku - Gdyby to była współpraca reklamowa, byłaby jasno oznaczona - dodała.

To nie pierwszy raz, gdy wizerunek Rozenek-Majdan jest wykorzystywany bezprawnie. Gwiazda oprócz prowadzenia "Dzień Dobry TVN" często bierze udział w kampaniach reklamowych i działaniach promocyjnych różnych marek. Oszuści to wykorzystują. Na początku kwietnia Małgorzata poinformowała, że pewna firma wykorzystuje jej twarz i nazwisko do rozpowszechniania fake newsów. Zgłosiła sprawę na policję i przypomniała fanom, że produkty, które reklamuje, pokazuje wyłącznie na swoich social mediach. „Jeśli coś wam polecam, pokazuję to na mnie, na Instagramie, dlatego nie wierzcie w informacje przekazywane na innych platformach”, pisała na Instagramie.

ZOBACZ TEŻ: Marcin Józefaciuk chce nauczyć polskie nastolatki, jak realizować marzenia Podobna sytuacja spotkała w grudniu ubiegłego roku Dorotę Szelągowską. Gospodyni "Totalnych remontów Szelągowskiej" w ciągu ostatniego roku przeszła sporą metamorfozę. Jedna z firm postanowiła na tym skorzystać i zaczęła reklamować jej nazwiskiem tabletki na odchudzanie.

Jeśli naprawdę ktokolwiek myśli, że reklamowałabym środki na odchudzanie, to się mocno rozpędzi i walnie głową w ścianę. Moi drodzy, sytuacja jest następująca: ktoś sobie bezprawnie wykorzystuje ten wizerunek. Błagam was, nie kupujcie żadnych tego typu specyfików, bo po prostu ludzie, którzy je sprzedają, chcą was zrobić w balona - mówiła gwiazda w Instastory.

Autor:joan//mro