Małgorzata Rozenek-Majdan o przełomowym roku dla kobiet. "Jestem z nas dumna"

Małgorzata Rozenek-Majdan była jedną z gościń panelu "Rok Kobiet", który odbył się w ramach corocznego podsumowania roku przez magazyn "Forbes Women". Prezenterka mówiła o sukcesie, jakim było przyjęcie przez Sejm ustawy o in vitro, ale przypominała też, że kobietom udało się dopiero odzyskać to, co straciły.

Rozenek-Majdan o kobietach

Rozenek-Majdan została zaproszona do udziału w panelu "Forbes Women" jako ambasadorka obywatelskiego projektu ustawy "Tak dla in vitro". Przypomniała, że choć przyjęcie ustawy przez Sejm niewątpliwie jest sukcesem, trzeba pamiętać o tym, że kobiety dopiero odzyskują prawa, które niedawno straciły. W tej kwestii jest jeszcze dużo do zrobienia. - Rozenek-Majdan wykorzystuje popularność w naprawdę mądry i dobry sposób - mówi tvn24.pl Aleksandra Karasińska, naczelna "Forbes Women". - Osoby publiczne, znane z telewizji czy choćby mediów społecznościowych, tak naprawdę bardzo rzadko angażują w tematy kontrowersyjne politycznie czy społecznie. A ona ma odwagę, żeby walczyć o prawa kobiet, nie zważając na konsekwencje. Robiła to jeszcze wtedy, kiedy to było niepopularne i nie przejmowała się tym, że niektórzy reklamodawcy mogą źle na to patrzeć. Bardzo podziwiam to, co ona robi - mówi. CZYTAJ TEŻ: Małgorzata Rozenek-Majdan w Sejmie. "To wielki dzień, radosny dzień"