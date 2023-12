Małgorzata Rozenek-Majdan o in vitro: potrafiłam w ciągu nocy przytyć trzy kilo

Rozenek-Majdan w "Wyborach kobiet"

W "Wyborach kobiet" Małgorzata Rozenek-Majdan wspomina dzień, gdy dowiedziała się, że nie będzie mogła mieć dzieci. - To jest też taki moment, który jest naprawdę trudny. (...) Pamiętam swoją reakcję, pamiętam, do kogo zadzwoniłam w pierwszej kolejności. Do mamy. I zaskoczyła mnie jej odpowiedź, bo powiedziała do mnie: "Nie martw się". Mnie wydawało się, że to jest koniec świata. (...) To były czasy, kiedy in vitro to był trochę lot w kosmos. Mój syn najstarszy ma teraz osiemnaście lat, więc to było ponad dziewiętnaście lat temu, prawie dwadzieścia, więc emocje wokół tego były zupełnie inne niż teraz. I przez to moje powtarzające się trzykrotnie macierzyństwo widzę, jak te emocje się zmieniały na przestrzeni tych lat - mówi. Rozenek-Majdan ma troje dzieci urodzonych dzięki tej metodzie. - Ja nawet pytałam moich synów, jak byli młodsi - czy wy macie jakiś problem z tego powodu, albo czy nie chcielibyście, żebym głośno się wypowiadała na ten temat. I mój starszy syn powiedział: Mamo, to jest trochę tak, jakby ktoś miał nas piętnować za to, że złamaliśmy nogę. Oni naprawdę mają takie podejście. Tak wygląda podejście w krajach, w których nie robi się wokół in vitro inby politycznej. To jest po prostu procedura medyczna, taka jak wycięcie wyrostka czy złożenia złamanej nogi - mówi.