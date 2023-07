Małgorzata Rozenek-Majdan o "Barbie": to historia o każdej i o każdym z nas

ZOBACZ: Recenzja "Barbie" Grety Gerwig. Dosadnie śmieszna i bezwstydnie inteligentna. Barbie, jakiej nie znacie To nie pierwszy raz, gdy Małgorzata Rozenek-Majdan podkreśla, że swoje posty na Instagramie kieruje nie tylko do kobiet. Gwiazda TVN w mediach społecznościowych popierała protesty w sprawie ustawy antyaborcyjnej i solidaryzuje się z walczącymi o prawa kobiet, a w wypowiedziach, zwłaszcza tych dotyczących in vitro, nie zapomina o mężczyznach.

Małgorzata Rozenek o in vitro

- Z in vitro jest jak z weselem. Najważniejsza jest panna młoda. Ale bez mężczyzny by tego wszystkiego nie było. Warto się nim zaopiekować i warto go docenić. (...) A on często jest odstawiany na boczny tor. To kobiecie pozwala się na pokazywanie swoich problemów. To ona jest rozchwiana emocjonalnie i mężczyznę prosi się o to, żeby był spokojny i wspierający, ale on przecież niezwykle to przeżywa - mówiła Rozenek-Majdan w wywiadzie dla tvn.pl.