Mark Brzezinski i Małgorzata Rozenek-Majdan z apelem do Polaków. "Będziecie się czuć dużo lepiej"

Wspólny jogging nad Wisłą i dyskusja o zdrowiu psychicznym. Małgorzata Rozenek-Majdan i Mark Brzezinski, ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, zachęcają Polaków do aktywności fizycznej. "Ćwiczcie. Nie dla nas, ani dla nikogo innego. Dla was samych."

"Spotkaliśmy się z Panem Ambasadorem Markiem Brzezinskim, żeby porozmawiać o ważnych rzeczach. (...) To nie było pierwsze nasze spotkanie, ale dziś mieliśmy okazję porozmawiać trochę dłużej i wymienić się doświadczeniami. A o czym rozmawialiśmy, dowiecie się niebawem - innymi słowy, secret project jest w drodze" - zapowiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan na początku lutego na Instagramie. Dołączyła klip, jak razem z Markiem Brzezinskim, ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce, uprawia jogging nad Wisłą.

Rozwiń

Ambasador Brzezinski i Rozenek-Majdan o zdrowiu psychicznym

Dziś już wiadomo, dlaczego się spotkali. Na profilu Rozenek-Majdan i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie pojawił się ten sam wpis: "Zdrowie psychiczne ma znaczenie! Ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski osobiście angażuje się w zwiększanie świadomości na temat istotnej roli zdrowia psychicznego. Wspólny, poranny jogging to była doskonała okazja do wspólnej rozmowy o sposobach na zadbanie o dobrostan psychiczny i fizyczny - team @m_rozenek & Ambassador Brzezinski for mental health!". Na filmie dołączonym do postu oboje zachęcają do uprawiania sportu. - Będziecie się czuć dużo lepiej. Wasz dzień będzie lepiej zorganizowany i długofalowo przyniesie wam dużo radości - przekonuje Rozenek-Majdan. - To bardzo ważne przesłanie. Prosimy - bądźcie aktywni fizycznie. Ćwiczcie. Nie dla nas, ani dla nikogo innego. Dla was samych - dodaje ambasador. CZYTAJ TEŻ: Ponad 1,4 miliona zwolnień lekarskich z powodu dwóch typów zaburzeń. Cierpi na nie coraz więcej Polaków

Rozwiń

- To wspaniały sposób na rozpoczęcie dnia. W aktywności fizycznej jest coś, co uwalnia umysł, pozwala ci spojrzeć z innej perspektywy, dodaje energii – przekonuje Mark Brzezinski. - Potrzebuję tego każdego dnia. Gosia, to coś, o czym chciałbym porozmawiać, bo nasze życie jest pełne stresu, czasy są bardzo trudne. Życie jest pełne presji i musimy ją wentylować. Powiem ci, że gdyby w moim życiu nie było sportu i aktywności fizycznej, nie mógłbym robić tego, co robię. Pracowałbym trzy dni i więcej nie dałbym rady - dodaje. Przyznaje, że jedną z rzeczy, z których jest najbardziej dumny jako amerykański ambasador w Polsce, jest program poświęcony dyplomacji w temacie zdrowia psychicznego, który zainicjował. - Dotyczy tego, co możemy zrobić razem, aby odpowiedzieć na problem kryzysu zdrowia psychicznego. Sport jest częścią odpowiedzi na ten problem. Powtarzam, sport jest częścią odpowiedzi. Każdy może wykorzystać sport, aby poczuć się lepiej. Jeśli nie ćwiczę przez kilka dni, czuję się przeciążony - mówi Brzezinski do Rozenek-Majdan. Promowanie zdrowia psychicznego jest jednym z priorytetów ambasadora Brzezinskiego. W listopadzie 2023 roku zaprosił do swojej rezydencji edukatorów i ekspertów, by omówić z nimi działania ułatwiające dostęp do niezbędnej opieki w zakresie zdrowia psychicznego i psychospołecznego dla uchodźców z Ukrainy. "W ciągu ostatnich 18 miesięcy Polska pokazała, że jest humanitarnym supermocarstwem. Przeznaczając dodatkowe zasoby i wiedzę, Polska może rozszerzyć zdolność do zapewniania wsparcia w zakresie zdrowia psychicznego wszystkim, którzy tego potrzebują - Polakom i uchodźcom z Ukrainy" - napisał Brzezinski na platformie X (dawniej Twitter).

Nowy program Rozenek-Majdan

Podczas joggingu z Rozenek-Majdan Brzezinski mówił też o tym, co ujmuje go w Polakach. - Muszę przyznać, że w Warszawie jest coś spektakularnego. Polska gościnność jest niesamowita. W Polakach jest dużo ciepła - to coś, co nazywamy "sekretnym składnikiem" - powiedział. Nie ukrywał też podziwu dla prezenterki, która od kilku miesięcy intensywnie przygotowuje się do pełnego wyzwań fizycznych programu "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz". - Gosia, robisz coś, co dla mnie jest niesamowite. Trenujesz do triathlonu Ironman. Jestem pod wrażeniem. Jestem onieśmielony. Myślę, że nie powinniśmy dzisiaj biec na długim dystansie, bo najadłbym się wstydu - żartował.

Rozwiń

Autorka/Autor:joan//mro

Źródło: TVN24.pl