"Zawsze możecie na mnie liczyć". Jak gwiazdy TVN-u okazują wsparcie społeczności LGBTQ+

Czerwiec jest Miesiącem Dumy dla społeczności LGBTQ+, a dla osób publicznych okazją, by okazać jej wsparcie. "Jest dla mnie oczywiste, że należą nam się równe prawa" - uważa Maja Ostaszewska, aktorka ("Diagnoza" i "Druga szansa"). Poparcie dla środowiska LGBTQ+ deklarują też m.in. Małgorzata Rozenek-Majdan, Dorota Wellman, Monika Olejnik i Katarzyna Kolenda-Zaleska.

Maja Ostaszewska pojawiła się na tegorocznej Paradzie Równości w Warszawie. "Niech będzie pięknie!!! Dla wolności, różnorodności, równych praw, szacunku, otwartości, radości", napisała na Instagramie aktorka. W paradzie wzięła też udział Katarzyna Kolenda-Zaleska, dziennikarka "Faktów" TVN i szefowa Fundacji TVN. "Równość, tolerancja i szczęście dla wszystkich" - zaapelowała w social mediach.

Wsparcie dla społeczności LGBTQ+ otwarcie deklaruje też Małgorzata Rozenek-Majdan. "Tęczowi przyjaciele. Zawsze możecie na mnie liczyć" - zapewnia. - Bardzo wielu moich przyjaciół i ludzi ważnych w moim życiu wywodzi się ze społeczności LGBT+. Nie wyobrażam sobie, żeby dzielić ludzi ze względu na to, z kim chcą spędzać swoje życie - mówiła w ubiegłym roku w wywiadzie dla jednego z portali. Czy jako mama trzech synów miałaby problem, gdyby jeden z nich wyznał, że nie jest heteroseksualny? - To nie byłby żaden problem. Dla mnie problemem byłoby, gdyby mój syn przyszedł i powiedział, że wstąpił do młodzieżówki Konfederacji. To byłby dla mnie problem - powiedziała.

W gronie przyjaciół osób LGBTQ+ jest również Dorota Wellman. Prowadząca "Dzień Dobry TVN" dziewięć lat temu stała się twarzą Kampanii Przeciwko Homofobii "Ramię w ramię po równość". Wtedy echem odbiło się jej mocne zdanie "Gówno mnie obchodzi, kto z kim śpi". Czy nadal je podtrzymuje? "Teraz to zdecydowanie zbyt delikatne sformułowanie. Dziś trzeba by użyć mocniejszych słów. Każdemu z nas należą się prawa człowieka, a one są w Polsce łamane. Jestem przerażona tym, że nienawidzimy innych. Szukamy wroga, na którym można się wyżyć. To jest politycznie obrzydliwe i zmierza do rzeczy najgorszych. Ostrzeżenie, które padło z ust Mariana Turskiego, byłego więźnia Oświęcimia: 'Nie zgadzajcie się na zło wobec drugiego człowieka], musi w nas wybrzmieć. To nie dotyczy waszego środowiska, ale nas wszystkich. Ludzie, obudźcie się!" - mówiła Wellman w ostatnim, okładkowym wywiadzie dla "Repliki", magazynu LGBTIA.

Ważną postacią dla środowiska LGBTQ+ jest Magda Gessler, której nazwisko było skandowane podczas warszawskiej Parady Równości. "Wolność! Równość! Magda Gessler!". "Jestem z wami całym sercem i wszystkimi kolorami którymi się otaczam, które na siebie wkładam… od lat. Robert kocham was" - napisała gospodyni "Kuchennych rewolucji" przy zdjęciu posłów Nowej Lewicy Roberta Biedronia i Krzysztofa Śmiszka, którzy prywatnie są parą. Wiosną 2019 roku, po serii homofobicznych wypowiedzi polityków i osób publicznych, Gessler zamieściła na swoich social mediach zdjęcie pary gejów z komentarzem: "Miłość jest piękna w każdym kolorze... Jeśli jest prawdziwa… Zakochani są chronieni". Do wpisu odniosła się po prezentacji ramówki TVN. - Wszyscy musimy się kochać. Niech każdy kocha tego, kogo chce. To jest jego wybór. Jesteśmy przecież w wolnym demokratycznym kraju. Staram się uświadamiać ludzi delikatnie i po cichu, że ich też może spotkać taka sytuacja, że ich syn czy córka będą homoseksualni. Nie warto tracić z nimi kontaktu, bo to odbija się na ich całym życiu - mówiła. Monika Olejnik 25 lat temu otrzymała Tęczowy Laur, nagrodę za głoszenie postaw tolerancyjnych i walkę o prawa mniejszości (od 2007 roku Fundacja Równości przyznaje Hiacynty). "Przyjaźń, miłość, tolerancja - zero hejtu codziennie. Trzeba odpowiedzialnie walczyć o tolerancję - CODZIENNIE!", przypomina dziennikarka.

