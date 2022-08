Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński nową parą prowadzących "Dzień dobry TVN"

W czwartkowe wczesne popołudnie grupa TVN Warner Bros. Discovery zaprezentowała swoją ofertę programową na nadchodzącą jesień . Ważnym punktem konferencji przedstawiającej ramówkę była prezentacja nowej pary prowadzących "Dzień dobry TVN". Po wielu tygodniach spekulacji w mediach, stacja potwierdziła, że do grona dotychczasowych gwiazd popularnego porannego programu dołączą Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński. Oboje mają wieloletnie doświadczenie z pracą przed kamerą. Małgorzata Rozenek-Majdan była już jurorką i prowadzącą wielu popularnych programów, m.in. "Perfekcyjna pani domu", "Projekt Runway", "Azja Express", "Iron Majdan", czy "Projekt Lady". Krzysztofa Skórzyńskiego widzowie świetnie kojarzą zapewne z anteny TVN24, czy głównego wydania Faktów TVN. Jak sobie jednak poradzą w charakterze pary prowadzących program śniadaniowy?

Małgorzata Rozenek-Majdan i Krzysztof Skórzyński jako prowadzący "Dzień dobry TVN"

Zapytał ich o to ze sceny prowadzący czwartkową konferencję Marcin Prokop. Oczywiście, w charakterystyczny dla siebie sposób. - Jak ty sobie z tym poradzisz. Nie pytam oczywiście Gosi tylko Krzyśka - żartował. - Nie byłoby sukcesów Roberta Lewandowskiego gdyby nie Thomas Müller, nie byłoby wielkich sukcesów Guns N' Roses i Axla Rose gdyby nie Slash, więc chcę być taką parą - mówił Skórzyński.

Prokop, który sam w parze z Dorotą Wellman prowadzi "Dzień dobry TVN" przypomniał, że dla Rozenek-Majdan miejsce w programie już od dawna było zawodowym marzeniem. - Byłam najwierniejszą fanką "Dzień dobry TVN" od samych początków. Patrzyłam na was, budziłam się z wami, razem z wami zaczynałam dzień. I jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że będę mogła dołączyć do tego niesamowitego zespołu. I razem z Krzysztofem, obiecujemy, że zrobimy wszystko, żebyście państwo cieszyli się z tego wyboru - deklarowała ze sceny.