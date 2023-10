Obraz wyceniany na 15 tysięcy euro ma zostać sprzedany za miliony. Okazał się dziełem Rembrandta

Obraz "The Adoration of the Kings", wyceniany dwa lata temu na kwotę 10-15 tysięcy euro, może zostać sprzedany na grudniowej licytacji domu aukcyjnego Sotheby's w Londynie za 15 milionów funtów. Jak bowiem wykazała przeprowadzona przez ekspertów analiza, jest on dziełem holenderskiego mistrza Rembrandta.

Pierwsze potwierdzone wzmianki na temat dzieła "The Adoration of the Kings" (adoracja królów - ang.) sięgają lat 50. XX wieku. W 1955 roku obraz został nabyty przez kolekcjonera JCH Heldringa w Amsterdamie. Wdowa po mężczyźnie sprzedała go trzydzieści lat później niemieckiej rodzinie. Ta zaś postanowiła wystawić go na sprzedaż dwa lata temu. Wówczas, podczas zorganizowanej przez dom aukcyjny Christie's aukcji, wyceniano go na kwotę 10-15 tysięcy euro (równowartość 45-68 tysięcy złotych).

Choć już w przeszłości wybrani specjaliści uznawali obraz za dzieło holenderskiego mistrza, jednak - zgodnie z ekspertyzą niemieckiego historyka sztuki sprzed 61 lat - obraz w 2021 roku wystawiono na licytację jako pracę osoby z tzw. "kręgu Rembrandta". Sugerowano, że namalował go jeden ze studentów malarza lub inny, bliski mu artysta. Finalnie dzieło zostało nabyte za ponad 55-krotność szacowanej ceny. Anonimowy kupiec zapłacił za nie bowiem 860 tysięcy euro (3,9 miliona złotych).

Obraz okazał się dziełem Rembrandta. Może zostać sprzedany za 15 milionów funtów

Nabywca przesłał dzieło ekspertom domu aukcyjnego Sotheby's, zwracając się do nich z prośbą o przeprowadzenie dodatkowej analizy obrazu. W ramach 18-miesięcznej ekspertyzy specjaliści przeprowadzili szereg dyskusji ze znawcami twórczości Rembrandta, a także przeanalizowali obraz przy pomoc zdjęć rentgenowskich i obrazowania w podczerwieni. Wyniki ich pracy pozwoliły na uznanie "The Adoration of the Kings" za oryginalną pracę Rembrandta wykonaną we wczesnym etapie jego kariery. To dlatego obecnie obraz wyceniany jest na kwotę 10-15 milionów funtów (ok. 53-79 milionów złotych).

"The Adoration of the Kings", Rembrandt van Rijn Sotheby's

W ocenie ekspertów domu aukcyjnego, mierzący 24,5 na 18 centymetrów obraz oddaje zarówno "mistrzostwo Rembrandta w operowaniu światłem, jak i jego poziom troski i uwagi, jakie poświęcał swoim kompozycjom". "Dzieło ukazuje również nierozerwalny związek między malarstwem, rysunkiem i grafiką w praktyce artystycznej Rembrandta" - zaznaczają specjaliści Sotheby's. Ich zdaniem przedstawiający biblijną scenę pokłonu królów obraz powstał najpewniej około 1628 roku.

Przed zaplanowaną na 6 grudnia aukcją w Londynie "The Adoration of the Kings" będzie można zobaczyć podczas trzech organizowanych przez Sotheby's wystaw w Nowym Jorku (2-8 listopada), Los Angeles (14-16 listopada) oraz w Londynie (1-6 grudnia).

Autor:jdw//am

Źródło: Sotheby's, CNN