Kto przejmie majątek Lisy Marie Presley? Krewni osiągnęli porozumienie

Prawnik Riley Keough, Justin Gold, złożył dokumenty zawierające ugodę w sprawie majątku Lisy Marie Presley w sądzie w Los Angeles w poniedziałek. Portal ABC News, który dotarł do ich treści, przekazał w środę, że zgodnie z ugodą jedynym powiernikiem majątku Lisy Marie Presley będzie jej najstarsza córka. Oznacza to, że Keough zostanie właścicielką Graceland, słynnej posiadłości Elvisa Presleya, na terenie której został pochowany m.in. on, a także jego jedyna córka. Babcia Keough i wdowa po "królu rock’n’rolla", Priscilla Presley, pozostanie właścicielką rzeczy osobistych znajdujących się w rezydencji w Memphis oraz należących do niej magazynach. Keough zezwoli również w przyszłości na pochówek i zorganizowanie uroczystości żałobnych swojej babci na terenie Graceland. Grób ma znajdować się "jak najbliżej Elvisa Presleya bez przenoszenia obecnie istniejących nagrobków" - uściślono w dokumentach złożonych w sądzie.