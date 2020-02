"Jest przykładem dla wszystkich polskich filmowców". Komorowska laureatką Orła za osiągnięcia życia

- To wspaniały, radosny moment. Maja Komorowska to wielka, wspaniała polska aktorka, która zaczynała (w teatrze - przyp. red.) u Jerzego Grotowskiego. Grała w filmach Krzysztofa Zanussiego, Andrzeja Wajdy. Grała również u Tadeusza Konwickiego, grała u Rafała Wieczyńskiego w filmie o księdzu Jerzym Popiełuszce - powiedział Jabłoński, ogłaszając na środowej konferencji w Warszawie przyznanie nagrody dla aktorki.

Komorowską określił mianem "wielkiej postaci sztuki i kina". - Jest osobą, która w stanie wojennym działała bardzo ofiarnie przez wiele miesięcy, żeby wszyscy internowani mieli co jeść i mieli w co się ubrać. Jest przykładem dla wszystkich polskich filmowców - dodał.

"Zawsze kazała nam ryzykować"

Jedna z najwybitniejszych aktorek w historii polskiego kina i teatru

Maja Komorowska urodziła się 23 grudnia 1937 roku w Warszawie. W 1960 roku ukończyła studia na Wydziale Lalkarskim krakowskiej PWST. Karierę teatralną rozpoczynała w Teatrze Lalek "Groteska" w Krakowie. Potem przeniosła się do opolskiego Teatru 13 Rzędów Jerzego Grotowskiego, a następnie do jego Teatru Laboratorium we Wrocławiu. Z Grotowskim pracowała do 1968 r.