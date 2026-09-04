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Kultura i styl

Maggie Gyllenhaal odrzuciła sztuczną inteligencję. "Odzierała postać z człowieczeństwa"

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"Flesh Impact" reż. Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal jest przewodniczącą jury tegorocznego Konkursu Głównego w Wenecji
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: La Biennale di Venezia 2026
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Na ekranie miała pojawić się Marilyn Monroe odtworzona przez algorytm trenowany na licencjonowanych materiałach archiwalnych. Ostatecznie Maggie Gyllenhaal wybrała niedoskonałą, lecz bardziej ludzką kreację Dakoty Johnson.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Wenecji to nie tylko pokazy filmowe, to również szereg spotkań autorskich i paneli dyskusyjnych. W jednym z nich uczestniczyła przewodnicząca jury tegorocznego Konkursu Głównego, amerykańska aktorka i filmowczyni Maggie Gyllenhaal.

Amerykanka zdradziła, że przy tworzeniu swojego najnowszego krótkiego metrażu "Flesh Impact" chciała skorzystać w dość zaskakujący sposób z możliwości, jakie dają modele sztucznej inteligencji. Jak wyjaśniła, "Flesh Impact" miał portretować 100-letnią Marilyn Monore, która wspomina swoje życie, gdy była 30-latką. Monroe w młodszym wydaniu grała Dakota Johnson. Gyllenhaal zamierzała za pomocą modeli sztucznej inteligencji, przekształcić Johnson w Monroe. Porzuciła jednak ten pomysł, ponieważ doszła do wniosku, że wersja wygenerowana przez AI odziera z człowieczeństwa postać, stworzoną przez Johnson. 

"Flesh Impact" reż. Maggie Gyllenhaal
"Flesh Impact" reż. Maggie Gyllenhaal
Źródło zdjęcia: La Biennale di Venezia 2026

- Osoby, które zleciły mi ten projekt, prosiły mnie, żebym skorzystała ze sztucznej inteligencji. Pomyślałam, że nie korzystali z OpenAI, tylko z modeli licencjonowanych, trenowanych przy pomocy filmów z Marilyn Monroe, na które mieliśmy licencje. Zdecydowałam się na to. Pomyślałam: jestem ciekawa, nie znam się, zobaczymy co z tego wyjdzie - wspomniała Gyllenhaal. 

- Pomysł polegał na tym, że trenowaliśmy model Marilyn, a następnie nałożyliśmy jej twarz na twarz Dakoty. Ciężko pracowaliśmy, a na koniec i tak to wyrzuciliśmy do kosza. Po drodze przekonaliśmy się, że Dakota grająca Marilyn jest bardziej dynamiczna, ludzka, żywa - relacjonowała. 

Maggie Gyllenhaal
Maggie Gyllenhaal
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

O czym jest "Flesh Impact"? 

17-minutowy film "Flash Impact" został zrealizowany z okazji 100-rocznicy urodzin Marilyn Monroe. "To kolejny wyjątkowy występ Ellen Burstyn, pokazujący jej wybitny talent aktorski" - czytamy w oficjalnym opisie na stronie weneckiego festiwalu, gdzie "Flesh Impact" ma swoją światową premierę. "Dakota Johnson portretuje Monroe u szczytu jej sławy, a Burstyn wciela się w wersje gwiazdy, której świat nie miał okazji nigdy poznać" - wyjaśniono. 

W filmie zagrali również Peter Sarsgaard i Sepideh Moafi. 

Źródło: Variety, tvn24.pl
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Tagi:
FilmKinoMarilyn MonroeHollywoodWenecja
Tomasz-Marcin Wrona
Tomasz-Marcin Wrona
Dziennikarz tvn24.pl
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