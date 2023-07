Magda Gessler świętuje urodziny. "W 70. rok wchodzę tanecznym krokiem!" 

"To był niesamowity wieczór… pełen pięknych ludzi!!!! Dziękuje Wam za niespodziankę, za Waszą obecność!!!!! To cudowne mieć takich ludzi dookoła!!!! W 70 rok wchodzę tanecznym krokiem!!!! Jak zwykle kolorowo, lekko, pełna marzeń, energii i radości w sercu!!!!! Życie jest piękne! Dziękuje Wam", napisała Magda Gessler na Instagramie po imprezie. Goście bawili się pod gołym niebem, w ogrodzie. Z relacji, jakie zamieszczali w mediach społecznościowych wynika, że był zespół muzyczny, fajki wodne i tort ozdobiony makami z masy cukrowej.

Kto był na urodzinach Magdy Gessler?

Lara Gessler i Tadeusz Müller zaprosili znajomych i przyjaciół mamy. Byli wśród nich m.in. projektanci Robert Kupisz, duet MMC, czyli Ilona Majer i Rafał Michalak, finalista piątej edycji "Top Model" Jakob Kosel z żoną Agnieszką Wolszczyk (blogerką Ciocią Liestyle) oraz Mateusz Hładki, prezenter "Dzień Dobry Wakacje" . Nie dotarli Robert Biedroń i Krzysztof Śmiszek. Politycy przysłali jubilatce film z życzeniami. - Na maksa żałujemy. Niestety były głosowania w sejmie, więc nie udało nam się, ale bardzo za tobą tęsknimy (...). Życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Wszystko masz: kasę, zdrowie, energię, szczęście, miłość, więc - żeby to się utrzymało (...). Chcieliśmy prosić, królowo, żebyś nam królowała kolejne 70 lat - mówił Robert Biedroń. - I bądź zawsze takim dobrym duchem dla nas i dla całej Polski - dodał Śmiszek.

Wczoraj gospodyni "Kuchennych rewolucji" zamieściła na social mediach podziękowania dla fanów. - Dziękuję wam wszystkim za te kwiaty. To jest jakiś obłęd. W życiu nie dostałam takiej ilości kwiatów. To jest kilkanaście bukietów i to jest jedna dziesiąta tego, co przyszło do domu.