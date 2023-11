Magda Gessler jest gotowa przerwać rewolucje w Łodzi. "Włosy mi dęba stają" 

Magda Gessler tym razem odwiedza Łódź. Na osiedlu Retkinia, gdzie mieszka około 70 tys. ludzi, biznes prowadzi 30-letni Dariusz. Lokal Burger i Spółka był jedną z pierwszych burgerowni w okolicy, więc na początku odniósł wielki sukces. Jednak teraz zagląda tu kilku klientów dziennie, a utrzymanie go kosztuje 40 tys. złotych. Do "Kuchennych rewolucji" Dariusza zgłosiła siostra po tym, jak się dowiedziała, że trzeba będzie zlikwidować burgerownię. Gessler po spróbowaniu burgera i skrzydełek uznaje, że lokal rzeczywiście nadaje się do zamknięcia. - Lubię trudne wyzwania, oto jedno z nich. Ale to miejsce jest tak skomplikowane, że włosy mi dęba stają - mówi. Zapowiada, że jeśli załoga się nie postara, jest gotowa przerwać rewolucje.