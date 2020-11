Mads Mikkelsen zamiast Johnny'ego Deppa w "Fantastycznych zwierzętach 3". Hollywood odwraca się od gwiazdora?

To już wiadomość oficjalna i jeśli cokolwiek jest w stanie ukoić żal fanów Johnny'ego Deppa, to może fakt, iż zastąpi go aktor równie charyzmatyczny i utalentowany.

I tak naprawdę należało się tego spodziewać. Skoro zdaniem brytyjskiego sądu nazwanie aktora przez tabloid "damskim bokserem" było uprawnione , to obsadzenie Deppa w kinie adresowanym do młodej widowni już niekoniecznie.

Hollywood odwraca się od Deppa?

Warner Bros. postąpił inaczej. Minęły zaledwie 4 dni od przegranej przez Deppa sprawy w londyńskim sądzie, gdy poproszono go wprost o rezygnację z roli w "Fantastycznych zwierzętach". Sprawa wytoczona tabloidowi "The Sun" przez kilka miesięcy gościła na czołówkach gazet. Heard i Depp wywlekali na światło dzienne paskudne, wstydliwe szczegóły ich pożycia, a świadkowie obu stron przedstawiali nowe dowody. Aktor liczył na to, że wygra sprawę i tabloid będzie musiał go przeprosić za nazwanie "damskim bokserem". Stało się jednak inaczej.