Podczas ubiegłotygodniowego koncertu w Los Angeles Madonna nakrzyczała na jednego z uczestników koncertu. Spytała go, dlaczego siedzi podczas jej występu. Dopiero po chwili zorientowała się, że to osoba korzystająca z wózka inwalidzkiego. Incydent wywołał falę komentarzy w internecie.

W trakcie czwartkowego koncertu w Los Angeles Madonna zwróciła uwagę na jednego z uczestników wydarzenia. - Co ty tam robisz na siedząco? Dlaczego siedzisz?! - krzyknęła, wskazując palcem na osobę w pobliżu sceny. Piosenkarka podeszła następnie w jej stronę. Dopiero wówczas zorientowała się, że jest to ktoś korzystający z wózka inwalidzkiego.

- Oh, okej… politycznie niepoprawne. Przepraszam za to - powiedziała. - Cieszę się, że tu jesteś - dodała, po czym wróciła na środek sceny. Nagrania przedstawiające incydent zostały opublikowane w internecie, wywołując falę komentarzy. Tylko na jednym z kont film został wyświetlony już ponad 10 milionów razy.

Komentarze po tym, jak Madonna nakrzyczała na fana, bo siedział na jej koncercie

Madonna dotąd nie odniosła się do zdarzenia. Pod zamieszczonymi w mediach społecznościowych nagraniami, przedstawiającymi fragment koncertu, jest wiele komentarzy krytycznych wobec zachowania piosenkarki. "Nie powinna tak zwracać się do fanów, to arogancja" - ocenia jeden z nich. "Nie powinna przepraszać dlatego, że to, co powiedziała, było 'politycznie niepoprawne'. Powinna przeprosić, bo było to niegrzeczne" - wtóruje mu inna użytkowniczka Twittera.