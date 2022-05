Madonna: mam dzieci w szkole podstawowej, gdyby nie wróciły do domu, pewnie bym tego nie przeżyła

Artyści zabierają głos po tragedii, do jakiej doszło w teksańskiej szkole. "Mam dzieci w szkole podstawowej, gdyby nie wróciły do domu, pewnie bym tego nie przeżyła" - napisała Madonna. Swoje stanowisko zajęli też między innymi Harry Style, Jack White i Matthew McConaughey.

Amerykański muzyk Jack White, który w przeszłości współtworzył grupę The White Stripes, wezwał do zwiększenia kontroli nad posiadaniem broni w Stanach Zjednoczonych. "Jestem wyczerpany. Wyczerpany ignoranckimi wymówkami na temat niemożności rozwiązania tego problemu, wyczerpany ludźmi, którzy trzymają się swojej partii politycznej lub swojej 'strony' zamiast przyjrzeć się problemowi. Wyczerpany marudzeniem ludzi, że ich 'wolność' jest ważniejsza od zasad, które pomagają ratować życie" - napisał 46-letni muzyk w mediach społecznościowych.

Tragedia w szkole w Teksasie - artyści zabierają głos

Tragedia w Uvalde poruszyła wiele osób ze świata kultury, które dołączyły do powszechnej dyskusji o prawie do posiadania broni w Stanach Zjednoczonych. Swoje stanowisko w tej sprawie zajął również aktor Matthew McConaughey. "Prawdziwym wezwaniem do działania jest dla każdego Amerykanina dłuższe i głębsze spojrzenie w lustro i zadanie sobie pytania: Co jest dla nas prawdziwą wartością? Jak możemy naprawić ten problem? Jakie drobne wyrzeczenia możemy podjąć dzisiaj, aby jutro nasz naród, państwo i okolica były zdrowsze i bezpieczniejsze? Nie możemy po raz kolejny wypuścić powietrza, szukać wymówek i akceptować tych tragicznych realiów jako status quo" - napisał w mediach społecznościowych.

Głos w sprawie zajął również Geezer Butler, basista znany z występów w zespole Black Sabbath. Zauważył on, że kwestia dostępu do broni - pomimo wielu tragedii - nie została przez polityków przez lata wciąż odpowiednio uregulowana. "Znowu to samo. Kolejny prezydent USA, który bezużytecznie 'myśli i modli się' za ofiary, a jednocześnie nie robi nic, aby powstrzymać 18-letnie dzieci przed legalnym kupowaniem broni palnej do zabijania. Broń Boże, żeby w tym wieku nie kupowali alkoholu" - stwierdził na portalu Twitter.

Do tragedii postanowiła odnieść się również Madonna, która bezpośrednio zaatakowała amerykańskie Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie (NRA). "NRA nie chce zmienić swojego stanowiska i nie może uchwalić ani jednej ustawy, która wymagałaby zaostrzenia przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni palnej. Pomimo tego, że w Ameryce zginęło więcej ludzi z broni palnej, niż jest dni w roku. Jak to jest możliwe?" - brzmi fragment opublikowanego przez artystkę wpisu.

Tragedią z Uvalde jest również poruszony Harry Styles - znany z grupy One Direction. Muzyk poinformował, że dochód ze swojej nadchodzącej trasy przeznaczy na fundusz bezpieczeństwa broni w USA. Organizująca trasę firma Live Nation ma przekazaną sumę uzupełnić do kwoty miliona dolarów. Artysta opublikował również wpis w swoich mediach społecznościowych. "Jestem absolutnie zdruzgotany ostatnimi masowymi strzelaninami w Ameryce, których kulminacją była szkoła podstawowa Robb w Teksasie. Podczas naszej północnoamerykańskiej trasy koncertowej będziemy współpracować z organizacją Everytown, która pracuje nad położeniem kresu przemocy z użyciem broni, przekazując datki na wsparcie jej wysiłków i dzieląc się proponowanymi przez nią działaniami" - poinformował.

Atak na szkołę w Uvalde

24 maja 2022 roku doszło do strzelaniny w szkole podstawowej w miejscowości Uvalde w Teksasie. 18-letni Salvador Ramos zabił 21 osób - w tym 19 dzieci. Jest to kolejny w ostatnim czasie atak z użyciem broni palnej w Stanach Zjednoczonych. W przestrzeni publicznej na nowo odżyła dyskusja o ograniczeniu dostępu do broni palnej.

Autor:kkow//mro

Źródło: tvn24..pl/nme.com