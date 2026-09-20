Kultura i styl Ed Sheeran przeprasza za "błędy" na pierwszym koncercie od wybuchu kontrowersji Mikołaj Gątkiewicz |

Oświadczenie Eda Sheerana w sprawie kontrowersji z Macklemore'em Źródło zdj. gł.: TVN24

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Raper Macklemore został wycofany z trasy koncertowej Eda Sheerana w USA, gdzie miał być jego supportem na łącznie dziesięciu koncertach. Zagrał na jedynie dwóch. Jak ogłosił, powodem, dla którego podjęto taką decyzję, było jego otwarte wsparcie Palestyny podczas jednego z nich. Sheeran wydał oświadczenie, w którym podkreślił swoją neutralność wobec spraw politycznych. W odpowiedzi z jego trasy wycofali się wszyscy artyści, w tym także zespół, który mu na co dzień akompaniuje.

W sobotę w Filadelfii odbył się pierwszy koncert Sheerana od wybuchu kontrowersji. Podczas występu muzyk zabrał głos w tej sprawie. Jak mówił, "w tym tygodniu krytyka dotyczyła czegoś znacznie ważniejszego niż tylko jego muzyki i musiał podjąć trudne decyzje".

- Popełniam błędy i bardzo, bardzo przepraszam. Nie chcę rozczarowywać fanów - zadeklarował. - Nigdy nie chciałem być piosenkarzem, aktywistą, ale ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej i burzliwej dyskusji na temat wolności słowa oraz najbardziej złożonej kwestii politycznej na świecie - mówił.

"Nie mogę dłużej ukrywać swoich odczuć"

Jak tłumaczył, w swojej karierze starał się "nie być komentatorem politycznym" i chciał, aby jego muzyka "dotyczyła jedności, a nie podziałów". Jak jednak przyznał, "jest to kwestia humanitarna i nie może już dłużej ukrywać swoich odczuć w tej sprawie".

Sheeran odniósł się następnie zarówno do ataku Hamasu na Izrael, jak i działań Izraela w Strefie Gazy. - To, co wydarzyło się w Izraelu oraz podczas festiwalu 7 października było przerażające i pogłębiło wielowiekowy ból Żydów. To, co dzieje się w Strefie Gazy, jest katastrofalne, nieuzasadnione, nieproporcjonalne - mówił Jak dodał, "serce mu pęka" na widok "skali zniszczeń i ofiar wśród ludności cywilnej, w tym dzieci".