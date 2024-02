Maciej Stuhr o pytaniu, które zrobiło na nim wrażenie w "Autentycznych"

Maciej Stuhr o "Autentycznych"

Dotąd w "Autentycznych" padło wiele niespodziewanych pytań. Które Stuhr najbardziej zapamiętał? - Pytanie jednego z naszych przyjaciół do Natalii Kukulskiej, jak radzić sobie w świecie bez mamy. W pewnym momencie jasno zaczęło [z tego pytania] wynikać, że to nie jest tylko pytanie ciekawego dziennikarza, ale pytanie człowieka, który ma ten sam problem - mówi aktor.

Przed nagrywaniem programu miał niewielką wiedzę na temat spektrum autyzmu. Namawia widzów, żeby "po prostu otworzyć serca". - Otworzyłem kiedyś swój dom dla uchodźców. I też niewiele wiedziałem, i też - jak wiele różnych osób - bałem się po prostu, bo jak nie wiesz, co ci grozi, to się zaczynasz bać. I potem (...) się okazuje, że wszystko jest dobrze, że ludzie mogą być dla siebie dobrzy, mili, otwarci na siebie. To jest coś, co chciałbym przekazać wszystkim, którzy może się trochę boją, nie wiedzą, o co chodzi. Zobaczcie nasz program i zobaczycie, że powoli się zaczną wasze serduszka otwierać - zachęca aktor. CZYTAJ TEŻ: "Autentyczni". Makłowicz i pytania o wybujałe ego, kolor bielizny i człowieczeństwo