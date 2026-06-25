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Kultura i styl

Maciej Dowbor odchodzi z "Dzień Dobry TVN"

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Maciej Dowbor
Joanna Koroniewska i Maciej Dowbor o akcji Łatwoganga
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Agnieszka Jurek-Opalińska
Maciej Dowbor odchodzi z "Dzień Dobry TVN". Prezenter pożegnał się z widzami w czwartek, mówiąc na antenie, że decyzję o odejściu z programu podjął kilka miesięcy temu. Co planuje teraz?

- Czasem trzeba ze strefy komfortu wyjść i czasem na zmiany w życiu trzeba postawić. Czasami te zmiany pojawiają się, bo są bardzo nam potrzebne. Prawda? - powiedziała Sandra Hajduk, zwracając się do Macieja Dowbora pod koniec czwartkowego wydania "Dzień Dobry TVN".

"Właśnie dzisiaj nastąpił ten dzień"

- Wywołujesz mnie teraz? - zapytał Dowbor, dziękując gościom za udział w programie. - Sandra wywołała mnie do tablicy. Czasem trzeba też podejmować decyzje, kiedy chce się iść swoją drogą. Parę miesięcy temu ja podjąłem decyzję, że pożegnam się pod koniec tego sezonu z "Dzień Dobry TVN" - powiedział prezenter, zwracając się do widzów. - Właśnie dzisiaj nastąpił ten dzień, kiedy po raz ostatni mogę wam powiedzieć "Dzień Dobry TVN" - kontynuował.

- Ale my cię tak łatwo nie wypuścimy - przerwała mu Hajduk, po czym do studia wkroczyli muzycy grupy Walimy w Kocioł oraz przyjaciele dotychczasowego prowadzącego "Dzień Dobry TVN" w koszulkach z napisem "Przyszła pora na Dowbora". Prezenter nie krył wzruszenia, gdy otrzymał biret oraz wstęgę z napisem "Absolwent DDTVN". Następnie widzowie zobaczyli materiał podsumowujący jego przygodę z programem.

Dlaczego odchodzi z "Dzień Dobry TVN"?

Dowbor poinformował o swoim odejściu również za pośrednictwem mediów społecznościowych. W opublikowanym w czwartek wpisie przypomniał, że prowadził znany program telewizyjny przez ostatnie dwa lata. W tym czasie w trakcie ponad 180 wydań spędził ponad 700 godzin na żywo na antenie. "Szmat czasu" - podkreślił.

"Dziś chcę powiedzieć 'do zobaczenia...'. To był świetny i intensywny czas. Spełniłem swoje wielkie zawodowe marzenie, miałem możliwość pracowania w najlepszym morning show w Polsce, z topowymi fachowcami w branży. Mam nadzieję, że duet, który stworzyliśmy z moją młodszą 'siostrą', Sandrą Hajduk, będziecie ciepło wspominać" - przekazał na Instagramie.

Prezenter dał do zrozumienia, że w przyszłości być może pojawi się w "Dzień Dobry TVN" w innej roli niż do tej pory. "Mam przeczucie, że nie jest to definitywne pożegnanie. Może jeszcze zasiądę na tych kanapach - tym razem jako gość" - czytamy.

Dlaczego Dowbor zrezygnował z roli prowadzącego? "Jak wiecie, z Joanną Koroniewską [aktorka, żona prezentera - red.] od wielu lat rozwijamy własne projekty. W najbliższym czasie planujemy rozszerzyć naszą działalność i to nie tylko w internecie. Niestety doba ma tylko 24 godziny. Dlatego kilka miesięcy temu uznałem, że nie będę w stanie wszystkiego pogodzić i podjąłem decyzję o opuszczeniu redakcji. Tak więc dziś, po raz ostatni zobaczyłem się z Wami w roli prowadzącego" - dowiadujemy się z Instagrama.

Źródło: tvn24.pl
Tagi:
TVNMediaMedia społecznościowe
Maciej Wacławik
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
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