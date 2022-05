Mona Lisa zaatakowana ciastem przez mężczyznę przebranego za starszą kobietę

Według naocznych świadków sprawcą niedzielnego ataku był mężczyzna przebrany za starszą kobietę na wózku inwalidzkim. Według relacji świadków mężczyzna nagle wstał i podszedł do obrazu. Początkowo próbował zniszczyć chroniące Monę Lisę pancerne szkło, ale kiedy to nie zadziałało, rzucił ciastem w kierunku płótna i rozsmarował je na szklanej tafli. Rozsypał też róże, zanim ochrona powaliła go na ziemię.