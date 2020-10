Nie żyje Ludwik Flaszen. Reżyser, autor i współpracownik Grotowskiego miał 90 lat

Ludwik Flaszen urodził się w 1930 roku Krakowie, dzieciństwo spędził w Czechowicach-Dziedzicach. W 1939 roku wyjechał z rodzicami do Krakowa, a rok później do Lwowa, skąd – wywieziony – trafił do Republiki Maryjskiej. Do Polski wrócił w 1946 roku, ukończył gimnazjum, a następnie podjął studia na Wydziale Polonistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.